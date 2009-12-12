مصطفی کواکبیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اجتناب از اتهام زنی نسبت به بزرگان جامعه و همچنین انتقادات مراجع عظام تقلید از انتشار اخبار دروغ، شبه دروغ و انتخاب مطالب تنش زای گزینشی در رسانه ها و مطبوعات اظهار داشت: قطعا بایستی توصیه بزرگان و مراجع دینی مان را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم وبه آنان عمل کنیم.

وی با اظهار تاسف ازاینکه "نقل سخنان برخی از مسئولان در نگاه عده ای نقد به شمار می رود"، عنوان کرد: برخی از رسانه ها صحبتهای برخی ازمسئولان را عینا نقل قول می کنند که خود صحبتهای مسئولان بگونه ای است که خودبخود به ایجاد اختلاف در جامعه دامن می زند، که البته این موضوع ربطی به رسانه ها ندارد، بلکه این مسئولان هستند که باید صحبتهایشان در راستای همگرایی و وحدت در جامعه باشد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه رسانه ها را به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد و گفت: یک دسته رسانه هایی هستند که از سر دلسوزی به عنوان انتقاد برخی از نکات را مطرح می کنند که در این انتقاد گاهی ممکن است حرفهای اختلاف آمیز نیز مطرح شود، لذا باید به این رسانه ها توصیه کرد که در چارچوب وحدت انتقاد کنند و به برخی از بزرگان وافراد نیزناخواسته تهمت نزنند.

وی با اشاره به دسته دوم رسانه ها، گفت: برخی از رسانه های دیگر بخصوص رسانه های حامی دولت نه تنها بدنبال وحدت نیستند بلکه با رویه ای که هم اکنون در پیش گرفته اند اساسا کار خود را در ایجاد اختلاف وبه هم زدن اوضاع جامعه پیگیری می کنند.

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این دسته از رسانه ها بدلیل اینکه خود را مصون از هرگونه تذکر وبرخورد دستگاههای نظارتی می بینند، علیه افرادی که تشخیص دهند، با هرادبیاتی که لازم بدانند مسائل غیراخلاقی را مطرح می کنند.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد که مخاطب اصلی توصیه بزرگان را رسانه ها ومطبوعاتی دانست که اساسا موضوع نقد دلسوزانه وامربه معروف ونهی از منکر را رعایت نمی کنند و با احساس پشت گرمی که دارند با اندک بهانه ای بزرگترین تهمتها را علیه برخی از شخصیتهای نظام مطرح می کنند.