تقدیر از قالیباف و محرابیان در جشنواره پژوهش/ افتتاح سرویس مقالات علمی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری شنبه در نشستی در دانشگاه تهران با بیان این مطلب افزود: در مراسم هجدهمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران از طرحهای پژوهشی، مولفین، دانشجویان نمونه و وزارتخانه های برتر تقدیر به عمل می آید.



وی به چگونگی نحوه انتخاب برگزیدگان هجدهمین جشنواره پژوهش اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به تخصصی بودن کمیسیون های هفت گانه دانشگاه و با تشکیل 11 جلسه که از اعضای هیئت علمی دانشگاه تشکیل شده اند نسبت به انتخاب در هر کمیسیون اقدام شد و نتیجه تمامی جلسات در یک جلسه کمیسون منتخب نهایی شد.

معاون پژوهش دانشگاه تهران با بیان اینکه امسال از پنج کارفرما که بیشترین ارتباط را با دانشگاه تهران داشته اند نیز تقدیر می شود افزود: مهندس محرابیان وزیر صنایع و معادن، دکترمحمد باقر قالیباف شهردارتهران، مرکز تحقیقات مخابرات وزارت ارتباطات، شرکت ملی نفت و اداره آب و فاضلاب وزارت نیرو افراد و دستگاههایی هستند که در این بخش تقدیر می شوند.

وی افزود: همچنین در این مراسم از 80 دانشجو در قالب 6 گروه تخصصی علوم پایه، فنی مهندسی، کشاورزی، پزشکی، انسانی و علوم اجتماعی و در زمینه تالیف کتاب از 18 مولف تقدیر به عمل خواهد آمد که 9 نفر از این افراد از دانشگاههای دیگر کشور هستند.

معاون پژوهش دانشگاه تهران با بیان اینکه در این جشنواره پژوهشگران در سه دسته تقسیم بندی شده اند افزود: پژوهشگران برجسته که براساس کل فعالیتهای پژوهشی دوران خدمت ارزیابی شده اند با اعطای نشان درجه یک پژوهش دانشگاه تهران تقدیر می شوند. پژوهشگران نمونه نیز که بر اساس فعالیت های انجام شده پژوهشی طی پنجسال گذشته ارزیابی شده اند نشان درجه دو دریافت می کنند. همچنین از پژوهشگران پیشکسوت که بر اساس فعالیت های انجام شده علمی و پژوهشی در زمان قبل و بعد از از بازنشستگی ارزیابی شده اند تقدیر می شوند.

محمد جعفری خاطرنشان کرد: ضوابط انتخاب پژوهشگران بر اساس مقاله های به چاپ رسیده در مجلات داخلی و خارجی، کتابهای چاپ شده و میزان بالاسری جذب شده است.

وی تاکید کرد: طرح پژوهشی نمونه شامل چاپ مقاله های حاصل از نتایج اجرای طرح در مجله های معتبر بین المللی، مجموعه مقالات کنفرانس های داخلی، چاپ و انتشار نتیجه تحقیق به صورت کتاب و جلب مشارکت مالی از سازمان ها و مراکز خارج از دانشگاه جهت سرمایه گذاری غیز پرسنلی در دانشگاه است.

معاون پژوهش دانشگاه تهران از افتتاح سرویس مقالات علمی در دی ماه سال جاری در این دانشگاه خبر داد و اضافه کرد: با توجه به اینکه رتبه دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی 368 در جهان و 6 در منطقه خاورمیانه شده است نیاز به دفتر منابع علمی احساس می شود تا محققین، دانشجویان و اساتید بتوانند هر نوع کتابی که مورد نیازشان باشد در دسترس داشته باشند.

وی با بیان اینکه دانشگاه تهران دارای غنی ترین کتابخانه الکتریکی است خاطرنشان کرد: در حال حاضر 25 هزار جلد کتاب الکترونیکی در دسترس است و تعداد نشریات الکتریکی دانشگاه نیز حدود 40 هزار نسخه است که در اختیار تمامی مراکز کشور خواهد بود.