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۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۸

30 میلیارد ریال جهت توسعه و تقویت شبکه های برق بوشهر اختصاص یافت

30 میلیارد ریال جهت توسعه و تقویت شبکه های برق بوشهر اختصاص یافت

بوشهر- خبرگزاری مهر: مدیر شرکت توزیع نیروی برق شهرستان بوشهر گفت: از محل اعتبارات استانی 30 میلیارد ریال جهت توسعه و تقویت شبکه های برق شهری و روستایی بوشهر اختصاص یافت.

اسدالله دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: شرکت توزیع نیروی برق شهرستان بوشهر اقدام به احداث شبکه های فشار متوسط، ضعیف و پستهای هوایی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این شرکت در راستای تقویت شبکه های شهری و روستایی شهرستان بوشهر احداث 13.7 کیلومتر شبکه فشار ضعیف، 5.22 کیلومتر شبکه فشار متوسط و 44 دستگاه پست هوایی را در دستور کار خود قرار داده است.

مدیر شرکت توزیع نیروی برق شهرستان بوشهر با بیان اینکه برای اجرای این طرح ها وقوع خاموشی اجتناب ناپذیر است خواستار همکاری شهروندان برای تحمل خاموشیها و ترافیکهای به وجود آمده در سطح شهر جهت اجرای این پروژه ها شد.

دهقانی اضافه کرد: با اجرای این پروژه ها علاوه بر تقویت و پایداری شبکه، حدود 1500 خانوار جدید از نعمت برق برخوردار خواهند شد.

کد مطلب 998686

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