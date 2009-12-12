700 تن از طلاب حوزه های علمیه یزد نسبت به هتک حرمت به بنیانگذار انقلاب اعتراض کردند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این تجمع با تعطیلی حوزه‌ها و شرکت 700 نفر از طلاب خواهر و برادر در این راهپیمایی در مدرسه مصلای یزد برگزار شد و طلاب با این تجمع هتک حرمت به امام خمینی (ره) در مراسم روز دانشجو را محکوم کردند و خواهان برخورد جدی دستگاه‌های قضایی و امنیتی با عاملان این امر شدند.

طلاب در این تجمع علاوه بر محکوم کردن این هتک حرمت، جریانات نفاق گونه بعد از انتخابات را محکوم کردند و خواستار برخورد جدی دستگاه قضایی با عاملین این هتک حرمتها شدند.

همچنین در این راهپیمایی حجت الاسلام صدوقی نماینده ولی فقیـه در استان و امام جمعه یزد، استاندار و جمعی از ائمه جمعه استان شرکت داشتند.

همچنین شورای اسلامی شهر یزد در ارتباط با هتک حرمت به ساحت امام خمینی (ره) بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر همچنین در این بیانیه آمده است: حضرت امام خمینی (ره) احیاگر دین در قرن حاضر و بیدارگر بزرگ ملت، برای مبارزه با مستکبران است، امام (ره) کسی است که عزت و اقتدار را به ملت ایران بلکه به جهان اسلام بازگرداند و حق عظیمی برگردن مردم ایران دارند از این رو مردم حق شناس ایران عشقی عمیق و ارادتی راسخ به آن پیر روشن ضمیر داشته و هرگونه اهانتی را به ساحت مقدس امام راحل برنمی تابند.

در ادامه این بیانیه آمده است؛ اعضای شورای اسلامی شهر همچون تمامی اقشار مردم، اهانت انجام گرفته به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی را محکوم و نسبت به آن اعلام انزجار می کنند، نمایندگان مردم یزد ضمن بیعت مجدد با آرمانهای حضرت امام (ره) پیروی و تبعیت خود را از خلف صالح ایشان حضرت آیت الله خامنه ای اعلام و از خداوند متعال سلامتی ایشان و سرفرازی ملت ایران را مسئلت می نمایند.