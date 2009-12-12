سیل 493 میلیارد ریال به کشاورزی بندرعباس خسارت وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، جعفر صبوری پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در بارندگیهای اخیر به 40 هزار و 840 هکتار از اراضی کشاورزی استان خسارت وارد شده که این خسارت بیش از 442 میلیارد و 500 میلیون ریال پیش بینی می شود.

وی خاطرنشان کرد: 38 میلیارد و 800 میلیون ریال به منابع آبی و پنج میلیارد و 300 میلیون ریال به بخش دام و طیور و بیش از هفت میلیارد ریال به تاسیسات کشاورزی استان خسارت وارد شده است که مجموعاً 493 میلیارد و 200 میلیون ریال برآورد می شود.

وی اظهار داشت: به بیش از 40 هزار و 840 هکتار از اراضی استان خسارت وارد شده که این خسارت در شهرستانهای رودان 20 هزار هکتار، سیریک340 هکتار، حاجی آباد5 هزار و 500 هکتار و میناب 15 هزار هکتار پیش بینی می شود.

صبوری پور در خصوص خسارت به منابع آبی در شهرستان های استان هم تصریح کرد: 12 میلیارد و 400 میلیون ریال خسارت در شهرستان حاجی آباد، 24 میلیارد ریال خسارت به منابع آبی میناب و دو میلیارد ریال به منابع آبی شهرستان بندرخمیر پس از بارندگیهای اخیر خسارت وارد شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان با اشاره به خسارت در بخش دام و طیور در این بارندگیها اذعان داشت: دو میلیارد و 300 میلیون ریال خسارت به دام و طیور شهرستان حاجی آباد و سه میلیارد ریال به بخش دام و طیور شهرستان میناب خسارت وارد شده است.

وی همچنین از خسارت به تاسیسات کشاورزی در سطح استان هم خبرداد و افزود: با توجه به زمانبر بودن برآورد دقیق خسارت به بخش کشاورزی تا پایان هفته جاری میزان دقیق و شرح آن مشخص و اعلام خواهد شد.