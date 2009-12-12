روستاهای در معرض خطر ریزش کوه آذربایجان غربی باید به محل امن منتقل شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نادر قاضی پور ظهر شنبه در جریان بازدید از پروژه های عمرانی روستای باوان ارومیه با اشاره به حادثه خیز بودن مناطق روستایی استان افزود: مقاوم سازی اماکن روستایی از برنامه های موفق دولت در چند سال اخیر است که باید درخصوص جابجایی برخی از روستاهای در معرض خطر نیز برنامه مدونی در کوتاه ترین زمان انجام شود.

وی با تاکید بر تسریع برنامه های عمرانی در مناطق روستایی بیان داشت: ایجاد امکانات رفاهی و توسعه زیرساختهای عمرانی نظیر فضای آموزشی، درمانی و کارگاه های صنعتی و تولیدی در رونق اقتصادی منطقه و تقویت کانونهای اصلی تولید موثر است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی نیز در طی این بازدید با بیان اینکه کاهش سیر مهاجرت روستائیان با توسعه طرحهای عمرانی امکان پذیر خواهد بود، افزود: با توسعه طرحهای عمرانی در مناطق روستای استان روند مهاجرت روستائیان به شهرها کاهش یافته است.

ایوب عزیزی اجرای طرحهای هادی، نوسازی و بازسازی اماکن روستایی و صدور اسناد مالکیت روستایی را از جمله اقدامات بنیاد مسکن در امر توسعه و عمران روستاها عنوان کرو اظهار داشت: با شتاب گرفتن اجرای آنها در این چند سال اخیر شاهد تثبیت جمعیت روستایی بودیم.

وی با بیان اینکه توجه به معیشت و رفاه جمعیت 40 درصدی روستایی استان، مسیر توسعه و آبادانی را هموار می سازد، خاطرنشان کرد: اجرای توازن طرح های عمرانی روستایی در برنامه چهارم توسعه رشد چشمگیری داشته است و امیدواریم این روند در برنامه پنجم نیز ادامه یابد.