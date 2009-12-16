سطح فنی لیگ هندبال بالا رفته است/ قهرمان شدن آسان نیست

محسن اخگر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز جمعه هفته گذشته در اولین هفته از لیگ برتر هندبال سال 88 برابر تیم سبزوار قرار گرفتیم و توانستیم این تیم را با اختلاف یک امتیاز شکست دهیم. ما از ابتدای بازی خیلی جلو بودیم اما در نهایت تیم آنها از نظر امتیاز به ما رسید تا به سختی این بازی را به سود خود به پایان برسانیم.

وی با بیان اینکه سطح همه تیم های حاضر در لیگ بالا رفته است، افزود: همه تیم ها با داشتن روحیه ای خوب و کار فنی مناسب به شرایط ایده‌آلی رسیده‌اند و این مسئله کار را برای تیم ما و تمامی تیم‌ها برای کسب عناوین قهرمانی در لیگ هندبال سخت کرده است.

سرمربی تیم هندبال شهرداری زرند کرمان خاطرنشان کرد: ما از شرایط بازی دو بازیکن صرب و بوسنی خود در جام باشگاه های آسیا راضی بودیم به همین دلیل این نفرات در لیگ برتر هم ما را همراهی می کنند.

اخگربا بیان اینکه تیم ما در بخش حمله مشکل دارد که امیدواریم در مراحل بعدی لیگ با تمرین بیشتر و آمادگی بهتر این مشکل را حل کنیم، ادامه داد: در پایان این هفته برابر تیم یزد قرار می گیریم و هر چند این تیم بسیار جوان است اما نباید به راحتی از کنار آن بگذریم.

وی با بیان اینکه هنوز از سوی هیئت هندبال کرمان (حامی مالی سال 87) با بازیکنان و کادر فنی این تیم تسویه حساب مالی نشده است، تصریح کرد: تیم ما با حامی جدید خود به نام شهرداری زرند کرمان در جام باشگاه‌های آسیا حاضر و امسال در لیگ برتر شرکت کرده است. تلاش ما کسب یکی از عناوین قهرمانی لیگ است و اگر حادثه ای پیش نیاید به این هدف خواهیم رسید.