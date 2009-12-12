مسعود عنایت در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اعتراض مسئولان باشگاه راه آهن نسبت به عملکرد داور دیدار این تیم مقابل ملوان بندرانزلی گفت: ناظر داوری این دیدار فرج الله یثربی بود. وی در گزارش خود اعلام کرده است، که داور مسابقه به درستی به سود ملوان اعلام پنالتی کرده است و اعتراض تیم راه آهن شهرری وارد نیست. در عین حال راه آهنی‌ها به چند صحنه دیگر نیز معترض هستند که تاثیری بر نتیجه بازی نداشته است.

باید من پاسخگوی تک تک باشگاه‌ها باشم؟

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال در واکنش به اظهارات مسئولان باشگاه راه آهن که "عنایت را مدیری همیشه در سفر خوانده بودند"، گفت: باشگاه راه آهن در بیانیه خود اعلام کرده است، من همیشه در خارج از کشور هستم و پاسخگوی اعتراض باشگاه‌ها نیستم. نکته اول اینکه من یک ماه است هیچ مسافرتی نرفته‌ام و تمام وقت در فدراسیون هستم. در ضمن مگر در هر بازی که داوری اشتباه می کند من باید پاسخگوی تک تک باشگاهها باشم؟!

چه باید می کردم که نکردم

وی ادامه داد: در بازی استقلال - پیکان توپی از خط زمین گذشت و همان توپ داخل دروازه استقلال رفت. اینکه من به مسئولان باشگاه استقلال بگویم این توپ اوت شده و به اشتباه داور اذعان کنم، چه دردی از این باشگاه دوا می شود؟ من باید چه می کردم که نکردم؟ وقتی مسئولان باشگاه راه آهن تماس می گیرند و ادعا می کنند داور دیدار تیم‌شان مقابل ملوان اشتباه کرده است، من باید چه کنم؟ باید بروم پلیس خبر کنم و داور را به زندان بیندازم!

مگر مسئولان راه آهن پلیس فرودگاه هستند

عنایت در عین حال خاطر نشان کرد: مسئولان باشگاه راه آهن گفته‌اند، عنایت همیشه در سفر است. مگر گذرنامه من دست آنهاست که می دانند چه زمانی از ایران خارج شده‌ام! مگر آنها پلیس فرودگاه هستند که می دانند گذرنامه من چه زمانی مهر خروج از کشور خورده است!

با یک اظهار نظر کارشناسان داوری سواستفاده می کنند

وی با انتقاد از رفتار برخی باشگاه‌های لیگ برتر گفت: متاسفانه تا یک کارشناس عملکرد داوری را نقد کرده و اظهاری می کنند که به سود باشگاههاست، مدیران، مربیان، بازیکنان و ... سریع سواستفاده می کنند و همه چیز را زیر سئوال می برند. این کار درست نیست. یعنی فقط اشتباهات داوری نتیجه مسابقه را تعیین می کند؟

یک ماه است هیچ مسافرت خارجی نرفته‌ام

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد: یک ماه است که در فدراسیون فوتبال هستم و هیچ مسافرتی نرفته‌ام. در این مدت دیدارهای زیادی در لیگ برتر و دسته اول برگزار شده است. یعنی در این مدت هیچ اشتباهی از داوران سر نزده است؟ اگر هم اشتباهی در کار داوران دیده شده، من باید چه می کردم؟

جباری از داوران خوب لیگ برتر است

عنایت در دفاع از جباری، داور دیدار راه آهن - ملوان گفت: جباری سه سال است در لیگ برتر قضاوت می کند و تجربه قضاوت در بیش از 30 بازی لیگ برتری را دارد. او از داوران خوب و آماده لیگ برتر است. نمی دانم برای قضاوت دیدار راه آهن باید چه داوری را انتخاب می کردیم که مسئولان این باشگاه اعتراض نمی کردند.

ادعای راه آهنی‌ها بی مورد است

وی با رد ادعای مسئولان باشگاه راه آهن که از داوران را عاملی در جهت از دست رفتن 12 امتیاز تیم فوتبال این باشگاه می دانند، گفت: راه آهنی‌ها چرا آن موقع که ما از عملکرد داور دیدار این تیم برابر استقلال دفاع کردیم و گفتیم، در محوطه جریمه راه آهن خطایی به سود استقلال رخ نداده است، از کمیته داوران تشکر نکردند؟ چرا بدون اینکه فیلم مسابقه را ببینند از داوری انتقاد می کنند؟

رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال با اشاره به حوادثی که در دقایق پایانی دیدار نساجی قائمشهر - برق شیراز در چارچوب هفته نهم لیگ دسته اول، رخ داد گفت: با درک حساسیت مسابقه نساجی - برق محمدرضا اکبریان که از داوران لیگ برتری است برای قضاوت این دیدار انتخاب کردیم. او و تیم همراهش توانایی قضاوت این مسابقه حساس را داشتند و بر اساس گزارش ناظر داوری عملکردشان مطلوب بوده است. با این وجود پس از سوت پایان بازی چند نفر داخل زمین شده و داور را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.

نماینده فدراسیون باید مانع از بروز حوادث بازی نساجی - برق می شد

وی ادامه داد: مسئولیت حفظ جان داوران، نیروی انتظامی، مسئولان حراست و حتی نماینده فدراسیون هستند. نمی دانم چرا مانع از ضربه و شتم داور نشدند؟ نماینده فدراسیون در آن لحظه کجا بوده است؟ او با توجه به شرایط حاکم بر ورزشگاه باید چند دقیقه قبل از بازی اطراف زمین را کنترل می کرد و اجازه ورود افراد متفرقه به داخل زمین را نمی داد. نماینده فدراسیون باید پیش بینی لازم را بکند و با اقدامات خود جلوی بروز حوادث این چنینی را بگیرد.

فقط در یک بازی داوری به ضرر استقلال بوده است

وی همچنین در واکنش به اعتراض مسئولان باشگاه استقلال نسبت به داوری های لیگ برتر گفت: اگر هر 19 بازی گذشته استقلال را بررسی کنید، به خوبی مشخص است که فقط در یک دیدار آنهم بازی برابر پیکان داور در شکست استقلال تاثیرگذار بوده است. در دیدار مقابل ذوب آهن، راه آهن و استقلال اهواز که استقلال نتیجه را واگذار کرده است، شما یک صحنه هم پیدا نمی کنید که داوران به ضرر این تیم سود زده باشند. در بازی برابر سپاهان، در صحت پنالتی که به سود تیم اصفهانی گرفته شد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی کارشناسان حرکت مدافع استقلال را خطا تشخیص داده‌اند و برخی دیگر نظری متفاوت از این دارند.

ممنون کاشانی هستیم

وی در خاتمه تصریح کرد: از زمانی که حبیب کاشانی به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس انتخاب شده است، حتی یکبار هم چشم بسته از داوران انتقاد نکرده است. از این بابت از آقای کاشانی ممنون هستم و امیدوارم رفتار او در فوتبال ما الگو شود.