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۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۰

عمرو موسی خطاب به سران عرب:

کشتار مردم عراق باید پایان یابد/ اعراب بی تفاوت نباشند

کشتار مردم عراق باید پایان یابد/ اعراب بی تفاوت نباشند

دبیرکل اتحادیه عرب در تماس با سران عربی از آنان تقاضا کرد در مسئله امنیت عراق پشتیبانی خود را از بغداد اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "عمروموسی" در گفتگو با سران عربی بر ضرورت توقف آنچه در عراق از هدف قرار داده شدن مردم بی گناه توسط گروه های تروریستی دانست، تاکید کرده است.

دبیرکل اتحادیه عرب در ادامه نسبت به اوضاع امنیتی عراق ابراز نگرانی کرده و از اعراب خواسته است پشتیبانی خود را از عراق اعلام کنند.

عمروموسی با تاکید براینکه اقدامات تروریستی عراق هرگز قابل قبول نیست، خواستار موضع گیری سران عرب در این مورد شده است.

وی افزود: وقت آن رسیده است که این اقدامات بی نتیجه و بی دلیل در عراق پایان یابد.

بغداد روز سه شنبه گذشته بار دیگر همچون چهارشنبه و یکشنبه خونین شاهد 5 انفجار مهیب بود که در نتیجه آن 130 نفر کشته و حدود 500 تن زخمی شدند.

کد مطلب 998739

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