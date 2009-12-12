روحانیون خراسان شمالی اهانت به امام خمینی (ره) را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، امام جمعه بجنورد پیش از ظهر شنبه در تجمع طلاب و روحانیون حوزه های علیمه خراسان شمالی در بجنورد گفت: ما نظام جمهوری اسلامی را مرهون تلاش امام خمینی (ره) و همراهی مردم با ایشان هستیم.



آیت الله حبیب الله مهمان نواز اظهار داشت: برخی از افراد ناآگاه و دانشجو نما در روز 16 آذرماه با هتک حرمت به ساحت بنیانگذار جمهوری اسلامی به دنبال انتقام گیری از مردم هستند.

وی اضافه کرد: دستگاه قضایی ما باید با عاملان این هتک حرمت به ساحت مقدمس بنیانگذار جمهوری اسلامی برخورد شدید قانونی داشته باشد.

نماینده مردم استان خراسان شمالی در خبرگان رهبری افزود: البته ما باید نسبت به تحریکات دشمنان برای ایجاد اختلاف در بین دانشجویان و طلاب و روحانیون و آحاد ملت نیز هوشیار باشیم.

آیت الله مهمان نواز افزود: امروز انتظار جامعه و مردم از وفاداران به نظام جمهوری اسلامی این است که خط خود را با این فتنه ها و هتک حرمتها جدا کنند.

امام جمعه بجنورد گفت: طلاب و روحانیون و ائمه جمعه و جماعات باید نسبت به فتنه های اخیر در جامعه روشنگری داشته باشند تا این آشوب و فتنه اخیر از بین برود.