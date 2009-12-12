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۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۲

روحانیون خراسان شمالی اهانت به امام خمینی (ره) را محکوم کردند

بجنورد - خبرگزاری مهر: طلاب و روحانیون حوزه های علیمه استان خراسان شمالی امروز با تجمع در حوزه علمیه بجنورد اهانت به امام خمینی (ره) را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، امام جمعه بجنورد پیش از ظهر شنبه در تجمع طلاب و روحانیون حوزه های علیمه خراسان شمالی در بجنورد گفت: ما نظام جمهوری اسلامی را مرهون تلاش امام خمینی (ره) و همراهی مردم با ایشان هستیم.

آیت الله حبیب الله مهمان نواز اظهار داشت: برخی از افراد ناآگاه و دانشجو نما در روز 16 آذرماه با هتک حرمت به ساحت بنیانگذار جمهوری اسلامی به دنبال انتقام گیری از مردم هستند.

وی اضافه کرد: دستگاه قضایی ما باید با عاملان این هتک حرمت  به ساحت مقدمس بنیانگذار جمهوری اسلامی برخورد شدید قانونی داشته باشد.

نماینده مردم استان خراسان شمالی در خبرگان رهبری افزود: البته ما باید نسبت به تحریکات دشمنان برای ایجاد اختلاف در بین دانشجویان و طلاب و روحانیون و آحاد ملت نیز هوشیار باشیم.

آیت الله مهمان نواز افزود: امروز انتظار جامعه و مردم از وفاداران به نظام جمهوری اسلامی این است که خط خود را با این فتنه ها و هتک حرمتها جدا کنند.

امام جمعه بجنورد گفت: طلاب و روحانیون و ائمه جمعه و جماعات باید نسبت به فتنه های اخیر در جامعه روشنگری داشته باشند تا این آشوب و فتنه اخیر از بین برود.

کد مطلب 998750

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