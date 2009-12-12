آمار دقیقی در طرح آمایش سرزمین لرستان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید حسین صابری پیش از ظهر شنبه در سمینار آمایش استان در محل سالن آمفی تئاتر استانداری با انتقاد از نبود آمار دقیق در طرح مطالعه شده آمایش سرزمین استان لرستان خاطرنشان کرد: آماری که توسط مشاور این طرح ارائه شده است مربوط به پنج سال قبل است.

استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت جمع آوری اطلاعات به روز توسط مشاور طرح آمایش سرزمین این استان بیان داشت: مشاور این طرح و مدیران دستگاه های اجرایی موظف هستند ظرف یک ماه آینده نسبت به جمع آوری اطلاعات و آمار دقیق در قالب این طرح کار کنند.

صابری همچنین با تاکید براستفاده از سند چشم انداز بیست ساله به صورت دقیق در قالب طرح آمایش سرزمین بیان داشت: راه حلها و آمار و ارقام باید برگرفته از سند چشم انداز باشند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آمار دقیقی در طرح پیشنهادی مشاور طرح آمایش سرزمین لرستان وجود ندارد، عنوان کرد: اگر آمارها دقیق نباشند به طور حتم حرکتهای بعدی نیز زیر سئوال خواهد رفت.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه باید مبنای دقیق و قابل قبولی را برای این طرح تعریف کرد، اظهار داشت: با توجه به اینکه تحولات چشمگیری در پنج سال گذشته در استان رخ داده است همه دستگاه ها در انتقال آمار دقیق برای تهیه طرح کمک کنند.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس نیز در ادامه این جلسه با انتقاد از نبود آمار و اطلاعات دقیق در طرح مطالعه شده توسط مشاور طرح آمایش سرزمین استان اظهار داشت: هدف مشاور باید تولید اطلاعات دقیق و به روز باشد.

محمدرضا ملکشاهی راد با تاکید بر ضرورت تدوین اطلاعات به روز و دقیق برای طراحی آینده خاطرنشان کرد: نباید اطلاعات موجود به دلیل کاربرد نداشتن در کتابخانه ها بدون استفاده و کارایی لازم باقی بماند.