به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجمین نشست از نشستهای انتشارات مروارید کتاب "هزارگاهی بنشین" به وسیله علیرضا بهنام، سعید طباطبایی و فرشته نوبخت نقد و بررسی خواهد شد.

این کتاب شامل 17 داستان کوتاه با عناوینی چون دلبستگی ساده است، دستهایش، تازه وارد، چرتکه، لکنت، سنگ چین، ژانتی، سایه‌ای در تاریکی، به دنبال خورشید، سکوت، تداعی، شهرنشینان، شهاب، پایان و ... است.

"هر از گاهی بنشین" اولین کتاب منتظرظهور است که در 118 صفحه از سوی انتشارات مروارید منتشر شده‌ است.

این نشست ساعت 16 در دفتر این انتشارات برگزار می‌شود.