پروژه های مصوب سفر رئیس جمهوری باید در ردیف بودجه سال آینده قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان ظهر شنبه در جلسه بررسی مصوبات سفر هئیت دولت در رشت افزود: در مجموع 53 پروژه در کمیسیون ماده 32 مصوبات سفر استانی گیلان در دست پیگیری بوده که از این تعداد 28 مورد به نتیجه رسیده و 25 مورد باقی مانده که باید هر چه سریعتر از سوی نمایندگان مردم در مجلس و دستگاه اجرایی مرتبط با وزارتخانه های مطبوع پیگیری شود.

وی با اعلام اینکه روند اجرای پروژه های عمرانی مصوبات هیئت دولت در استان یک روند مثبتی را طی می کند اما این کافی نیست، اظهار داشت: گرفتن این مصوبات کاری دشوار بوده و کلیه مدیران ذیربط دستگاهی و نمایندگان مردم در مجلس شورا اسلامی تا زمان باقی مانده بررسی لایحه بودجه سال آتی در صحن مجلس باید جهت اجرایی شدن پروژه های برخوردار از ماده 32 اقدامات اثر گذاری برای تقویت این پروژه ها انجام شود.

قهرمانی با تأکید به اینکه نمایندگان مردم گیلان در مجلس می توانند تأثیرات بیشتری در وزارتخانه ها داشته باشند، گفت: اجرایی و کد دار کردن طرحهای باقی مانده مصوبات سفر که نیاز به مصوبه کمیسیون ماده 32 دولت را دارد نیز باید به صورت جمعی و متواتر پیگیری شود.

وی در ادامه با اشاره به اخذ مجوز لازم از کمیسیون ماه 32 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به منظور اجرایی شدن پروژه ها، یادآور شد: پروژه آبرسانی به شهرهای غرب گیلان شامل شهرهای تالش، رضوانشهر، ماسال، شاندرمن، پره سر، لیسار، چوبر، حویق و اسالم، بازسازی و نوسازی شبکه های آبیاری و زهکشی سفیدرود و مطالعه تکمیل سایت تحقیقاتی پرورش ماهیان خاویاری قاسم آباد از جمله پروژه های اند که نیاز به اخذ مجوز دارند.

استاندار گیلان ساخت و تجهیز آزمایشگاه و مرکز تشخیص بیماری های آبزیان، مطالعه طرح حفاظت خاک و آبخیزداری حوزه تالاب، مطالعه اجرای پیش آگاهی، پیشگیری و کنترل آفات و بیماری ها و جنگلها و مراتع کشور، مطالعه طرح کنترل ماهواره ای، تجهیز و راه اندازی سیستم رایانه ای و ماهواره ای، مطالعه طرح جامع احیای اراضی حاشیه تالابها از حالت غرقابی و مهار آبهای اطراف از دیگر پروژه های هستند که نیاز به مصوبه کمیسیون ماده 32 دولت دارند.