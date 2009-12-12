ظرفیت نیروگاههای عراق به 11 هزار مگاوات می رسد

به گزارش خبرنگار مهر کریم وحید در حاشیه مذاکره با وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران، گفت: ایران و عراق در رابطه با استمرار تجهیز نیروگاههای عراق از طریق خطوط انتقال دو کشور مذاکراتی را انجام دادند. این درحالی است که در سال 2005، توافقهایی در زمینه 9 خط ارتباطی حاصل شده بود.

وزیر برق عراق افزود: در حال حاضر چهار خط انتقال اجرایی شده و اجرای دو خط انتقال مریوان، کرخه و عماره نیز در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: همچنین در خصوص مشارکت شرکتهای ایرانی در اجرای پروژه نیروگاههای برق عراق نیز مذاکراتی صورت گرفت که امید می رود ضمن حمایت وزارت نیروی ایران از شرکتهای فعال ایرانی در این زمینه، ظرفیت نیروگاههای عراق به 11 هزار مگاوات افزایش یابد.

وحید با بیان اینکه محور بعدی مذاکرات طرفین، سرمایه گذاری شرکتهای ایرانی در پروژه های صنعت برق عراق بود، خاطرنشان کرد: همچنین مذاکراتی در رابطه با بررسی امکان احداث و تاسیس کارخانه ها و کارگاه هایی درزمینه ساخت ژنراتور ونیروگاه های برقی در عراق صورت گرفته است.

وزیر برق عراق افزود: کشور عراق از طریق ترکیه مازاد برق تولیدی خود را به کشورهای اروپایی صادر می کند و کشور ترکیه نیز چنین رویکردی را دارد و در این رابطه به توافق رسیده ایم.