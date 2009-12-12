96 پژوهش توسط دانش آموزان و مربیان لرستان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی بهنام ظهر شنبه در حاشیه مراسم زنگ پژوهش در محل دبیرستان پسرانه امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا کنون بیش از 63 پژوهش دانش آموزان و مربیان این استان حمایت مالی شده است.

وی با بیان اینکه در هفته معلم از دو پژوهشگر دانش آموز و همچنین سه پژوهشگر معلم تقدیر خواهد شد همچنین از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشگران دانش آموز و معلم در سطح این استان خبر داد.

معاون پژوهشی سازمان آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به نقش پژوهش در میان دانش آموزان و مربیان بیان داشت: این سازمان قصد دارد که پژوهشهای صورت گرفته توسط پژوهشگران استان را از مقوله اکتشافی بودن به سمت روشهای کاربردی سوق دهد.

بهنام یادآور شد: پژوهشکده شهرستان بروجرد در سال گذشته مقام نخست پژوهشکده های فعال کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه اعتبار اختصاص یافته برای پژوهش در سازمان آموزش و پرورش استان بیش از 120 میلیون تومان است، عنوان کرد: تاکنون سهم یک درصدی پژوهش این سازمان به طور کامل محقق نشده است.

معاون پژوهش سازمان آموزش و پرورش استان لرستان یادآور شد: برای کمک به امر پژوهش و تاثیرگذاری و کاربردی شدن آنها این سازمان بیش از 31 کمیته پژوهشی در سطح مناطق و شهرستان های استان ایجاد کرده است.