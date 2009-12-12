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۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۵۱

گزارش مهر/

آواز شهرام ناظری بر مزار فرامرز پایور

آواز شهرام ناظری بر مزار فرامرز پایور

شهرام ناظری به همراه نی محمد موسوی ابیاتی از مثنوی معنوی را بر مزار فرامرز پایور خواند.

به گزارش خبرنگار مهر پس از برگزاری مراسم تشییع در تالاروحدت برخی از هنرمندان با حضور در بهشت زهرا در مراسم خاکسپاری استاد فرامرز پایور نیز شرکت کردند.

در این مراسم بعد از خاکسپاری پیکر استاد پایور مهدی ستایشگر(نوازنده سنتور و پژوهشگر موسیقی) برای دقایقی در سوگ استاد پایور سخن گفت .او درگذشت هنرمندان بزرگ را ثلمه ای برای فرهنگ و هنر کشور دانست که حبران پذیر نیست.

پس از سخنان ستایشگر محمد موسوی به نی نوازی پرداخت و در ادامه شهرام ناظری ابیاتی از مثنوی مولانا(بشنو این نی چون حکایت می کند) درفضای دستگاه همایون و آواز شوشتری خواند که بسیار تاثیرگذار بود.

در ادامه پس از ناظری علیرضا افتخاری نیز در همین دستگاه ابیاتی را خواند ودر پایان مردم  پس از قرائت فاتحه بر مزار پایور بازگشتند.

مراسم ترحیم زنده یاد پایور روز دوشنبه 23 آذرماه  از ساعت 15 الی 30/16در مسجد جامع شهرک قدس برگزار می شود. 

کد مطلب 998789

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