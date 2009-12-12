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۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۵

پژوهش اساس تحول بنیادین در آموزش و پرورش است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش و تحقیقات سازمان آموزش و پرورش گلستان گفت: پژوهش و تحقیق اساس توسعه آموزش و پرورش است و موجب تحولات بنیادین در این سازمان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رحمت نوروزی بعداز ظهر شنبه در نشست پژوهش این سازمان در گرگان افزود: دانش و دانش افزایی اگر بر محور رویکرد پژوهشی و تحقیقی باشد، شاهد تحولات زیربنایی در عرصه های مختلف خواهیم بود.

وی اظهار داشت: هر کشوری که بخواهد به پیشرفت علمی، اقتصادی و سیاسی و ... برسد نیازمند علمی است که به آن عمل شود و پژوهش در این زمینه نقش مهم دارد.

به گفته نوروزی، ما یک ایرانی هستیم و دوران گذشته ما سراسر افتخار و غرور است زیرا ایرانیان اهل مطالعه، تحقیق و کنجکاوی بودند.

معاون پژوهش و تحقیقات سازمان آموزش و پرورش گلستان بیان داشت: بعد از آمدن اسلام به ایران و نگاه زیبایی که اسلام به علم و دانش دارد شاهد تحولات شگرف علمی در کشور بوده ایم.

زنگ پژوهش با "شعار فردایی بهتر با پژوهش" در مدارس استان با حضور مسئولان نواخته شد و نمایشگاهی از تحقیقات و پژوهش به عمل آمده توسط دانش آموزان گلستانی به نمایش در آمد.

کد مطلب 998790

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