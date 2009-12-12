به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی آر نیوزوایر، این همایش که به ریاست بخش حقوق بشر و اخلاق زیستی یونسکو برگزار می‌شود نخستین گام در ایجاد یک فضای دائمی آکادمیک به منظور ترویج گفتگو و ایده های اخلاق زیستی در پرتو حقوق بشر و وظایف بشری از چشم انداز ادیان و فرهنگهای مختلف در محیطی پزشکی، حقوقی و تکنولوژیک محسوب می‌شود.

هدف از برگزاری این همایش تقویت هنر همگرایی و همکاری در رابطه با اخلاق جهانی میان کارشناسان اخلاق زیستی است که پیروان ادیان ابراهیمی محسوب می‌شوند، چرا که در موضوع زندگی زمینه های مشترک میان سه دین ابراهیمی بسیار گسترده است. این همایش همچنین به بررسی فرهنگ دین و زندگی و اخلاق زیستی، قانون و دین در موضوعات مربوط به پایان زندگی می‌پردازد.

پیشرفت در عرصه های تکنولوژی زیستی و پزشکی چالشهای جدیدی را طرح کرده که ادیان به تنهایی نمی‌توانند پاسخ مناسبی به آن ارائه دهند. کارشناسان این همایش به واسطه گفتگو و درک دوجانبه می توانند سهم موثری در این عرصه داشته باشند.

اخلاق زیستی یک عرصه بین رشته ای است که به ابعاد اخلاقی تحقیق و توسعه در عرصه هایی چون زیست شناسی، پزشکی، عصب شناسی، تحقیقات سلولهای بنیادین، تکنولوژی نانو، آزمایشات ژنتیکی و دیگر تکنولوژیهای تأثیر گذار بر زندگی و سلامت می پردازد.

یونسکو سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل است که در سال 1945 تأسیس شد و امروز به عنوان آزمایشگاه ایده ها و تعیین معیار برای تقویت توافقات جهانی در رابطه با موضوعات درحال ظهور اخلاقی فعالیت می کند.

در سال 2009، یونسکو توافقنامه ای امضا کرد تا کرسی حقوق بشر و اخلاق زیستی را در رم تشکیل دهد. این کرسی یونسکو ارائه کننده درجات آکادمیک در عرصه های اخلاق زیستی و حقوق بشر است که پروژه های تحقیقاتی را انجام داده و ترویج می‌کند.