جشن نوقلمان در جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی کاشفی خوانساری دبیر نهمین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان در مراسم تجلیل از نوقلمان برگزیده با بیان سختیهای حرفه خبرنگاری گفت: روزنامه‌نگاری سختیهای بسیاری دارد اما شیرینیهایش بیش از سختیهای آن است. این که برای دست یافتن به حقیقت، ارتقای آگاهی مردم و رسیدن به آزادی و آبادی کشور تلاش می‌کنی شیرین است.

وی افزود: حتی اگر آن دسته از خبرنگاران افتخاری که حرفه دیگری را دنبال کنند به دلیل کسب تجربه دنیای مطبوعات در حرفه بعدی‌شان موفق خواهند بود. فراموش نکنیم که بسیاری از چهره‌ها و مفاخر جهان مانند ادیسون که با نوشتن تجربیات فروشندگیش در قطار و فروختن آن به مسافران قطار اولین روزنامه قطاری جهان را سردبیری کرد زمانی تجربه روزنامه‌نگاری داشته‌اند.

علی‌اکبر اشعری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز در این مراسم با پیشنهاد احیای دوباره خانه روزنامه‌نگاران جوان گفت: کار روزنامه‌نگاری تکلیف و اجبار نیست بنابراین صرفاً گذراندن واحدهای درسی در دانشگاه به معنای روزنامه‌نگار حرفه‌ای شدن نیست. خانه روزنامه‌نگاران جوان در زمان فعالیت خود بستر مناسبی برای نوجوانانی بود که به این حرفه علاقمند بودند و امیدوارم کسی پیدا شود و این خانه را دوباره احیا کند.

لیلا رستگار سردبیر نشریه دوچرخه نیز در جشن نوقلمان گفت: بسیاری از خبرنگاران حرفه‌ای، روزی خبرنگار افتخاری مجلات کودک و نوجوان بودند. خبرنگاران افتخاری با ورودشان به مطبوعات انرژی تازه‌ای به فضای مطبوعاتی کشور می‌بخشند.

وی افزود: حتی اگر خبرنگاران افتخاری در آینده وارد این حرفه نشوند و شغل دیگری انتخاب کنند به خاطر کسب تجربه بهتر دیدن و بهتر شنیدن و داشتن ذهنی جستجو‌گر در آن حرفه نیز موفق خواهند شد و این تجربه در آینده شغلیشان بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

رستگار در جمع شرکت کنندگان جشن نوقلمان خطاب به برخی از روزنامه‌نگاران حرفه‌ای که روزی خبرنگاران افتخاری بودند گفت: برای من دیدن چهره‌های خبرنگارانی که زمانی خبرنگاران افتخاری بودند بهترین خاطره است.

میترا لبافی خبرنگار صدا وسیما نیز در این مراسم با توصیه به نوجوانان مبنی بر مطالعه روزنامه و نشریه گفت: در نوجوانی نشریات را بخوانید. با آنها دوست شوید همان طور که ما نیز دوران نوجوانیمان با سروش نوجوان بزرگ شدیم و در همین نشریات هم کار کردیم.

نهمین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان از روز 16 تا 20 آذر در مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون واقع در خیابان حجاب برگزار شد.