پیشنهاد ایران برای تصویب کنوانسیون جامع خلع سلاح

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منامه ، منوچهر متکی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس گفتگوهای منامه به بحرین سفر کرده است، ظهر امروز (شنبه) در نشست مطبوعاتی با حضور خبرنگاران منطقه ای و بین المللی حاضر شد.

متکی در این نشست با تاکید بر اینکه مولفه های مورد نظر جمهوری اسلامی ایران برای امنیت منطقه کاملا روشن است، یادآور شد: کشورهای منطقه صاحب اصلی آن هستند بنابراین عراق، ایران ، یمن و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در تعیین فرآیند امنیتی منطقه حق اولیه دارند و البته این مانع استفاده از نظرات مثبت و سازنده دیگران نیست.

وی اضافه کرد : اینکه برخی از قدرت ها خود را متولی امنیت در همه جای دنیا می دانند اصرار به رفتاری است که خود بحران زا و ضد امنیتی است.

یکی از خبرنگاران نظر متکی را درباره آنچه که وی حمله به سفارت های عربستان و یمن در ایران عنوان کرد جویا شد که وزیر خارجه در پاسخ تاکید کرد: این قبیل سخنان تصورات غلطی است که پیرامون ایران وجود دارد چرا که ایران روابط خوب و مستحکمی با یمن و عربستان دارد.

خبرنگار دیگری از متکی پرسید آیا ایران مایل به ادامه مذاکراه با 1+5 است که وی در پاسخ اظهار داشت: ایران اهل گفتگو است و تمدن ایران نیز اثبات همین منطق است.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با تشریح روند مذاکرات ایران با تروئیکا و 1+5 اظهار داشت: بعد از همکاری های ایران با آژانس در چارچوب مدالیته آژانس کتبا اعلام کرد که دیگر سئوالی از ایران ندارد و ایران به همه سئوالات پاسخ داده است هرچند آژانس متعهد بود صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران نیز اعلام کند اما با اطلاعات غلط و مداخله آمریکا، آژانس از اعلام این موضوع بازداشته شد.

متکی با اشاره به بسته پیشنهادی ایران برای گفتگو خاطرنشان کرد: در این بسته اعلام کردیم که در چارچوب بسته می توانیم موضوع هسته ای را پی بگیریم و در مذاکرات ژنو نماینده آمریکا شرکت کرد و گفتگوی مستقیم باز هم می تواند تکرار شود و ایران مخالفتی با فراگیر شدن گفتگوها با حضور کشورهای منطقه ندارد.

خبرنگار البلاد بحرین از متکی درباره حمایت ایران از حوثی ها در یمن سئوال کرد و گفت آیا ایران قصد دارد حماس دیگری در یمن ایجاد کند که وزیر خارجه در پاسخ یادآور شد: یمن کشور فوق العاده مهمی است و ارتباط آن با جمهوری اسلامی ایران با اهمیت است.

وی تاکید کرد: منابع یمن در درگیری های داخلی از بین می رود و ما همواره اعلام کرده ایم از تمامیت ارضی ، وحدت ، ثبات و آرامش در یمن حمایت می کنیم و ایران همواره تاکید کرده که نباید در امور داخلی یمن دخالت شود و گفتگو مناسب ترین راهکار برای حل منازعات داخلی است.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص بخش دیگر این پاسخ اظهار داشت: ایران با 15 کشور همسایه است و با مرور تاریخ ایران می توان جواب این سئوال را داد که ایران به هیچ کدام از این کشورهای 15 گانه تجاوز نکرده اما عده ای بدنبال اختلاف افکنی هستند و رسانه ها باید به این مسائل توجه کنند.

متکی تاکید کرد: غرب اصرار دارد که ما باید با هم دعوا کنیم اما کشورهای منطقه دلیلی برای منازعه ندارند و در حالی که غربی ها گفتن را یاد گرفته اند، شنیدن را نیز باید یابد بگیرند . چرا که برای امنیت جهانی شنیدن مفید تر است.

به گفته وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران رویکرد فعلی غرب در صورت تداوم یافتن محکوم به شکست است.

خبرنگار فرانس پرس از وزیر امورخارجه در رابطه با اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا مبنی بر تشدید تحریم ها علیه ایران سئوال کرد که وی در پاسخ تاکید کرد: آمریکا زیاد حرف می زند و به همین دلیل زیاد هم اشتباه می کند.

وی با بیان اینکه آمریکا باید نتیجه تحریم های گذشته خود علیه ایران را مرور کند خاطرنشان کرد: اولا به چه جرمی می خواهند ایران را تحریم کنند آیا ایران جز خواست منطقی چیز دیگری می خواهد . آنها یک روز سوخت را خودشان به ما می دادند الان پاسخ دهند که چرا منطقشان عوض شده است ؟ چون با تناقض نمی توان افکار عمومی را اقناع کرد.

متکی در عین حال با تاکید بر اینکه تحریم برای تحریم کنندگان بی نتیجه و برای ایران سودمند بوده است، افزود: اقدام غربی های برای تحریم ایران خلاف منشور ملل متحد است و البته تاثیری هم نخواهد داشت.

رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به شعارهای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تغییر تصریح کرد: ما می دانیم لابی هایی در آمریکا وجود دارد که نمی گذار اوباما شعارهای خود را در رابطه با تغییر عملی کند و این کار لابی صهیونیستی است اما اوباما باید بداند که شانس ملت آمریکا بوده و اگر به وعده هایش عمل نکند آمریکا با مشکلات بیشتری روبرو می شود.

متکی در خصوص مشارکت کشورهای عربی در مذاکرات 1+5 با ایران گفت: ما از این مشارکت استقبال می کنیم و این موضوع در پیشنهاد ایران آمده است.

خبرنگار الحیات از وزیر امورخارجه پرسید آیا حزب الله در جنگ احتمالی اسرائیل با ایران مشارکت می کند و آیا ایران تجاوز شورشیان یمن به عربستان را محکوم می کند که متکی در پاسخ به این سئوال بیان داشت: سئوالات شما را قبلا جواب داده ام اقدامات حزب الله به خودشان مربوط است و چر ا شما اصرار دارید بگوید ایران در یمن دخالت می کند در حالی که همواره دخالت در یمن را محکوم کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: آنانی که بدنبال تجزیه یمن هستند دشمنان تمامیت ارضی این کشورند و یمن با تروریسم و القاعده با مشکل مواجه شده و همه باید کمک کنند تا بر این مشکلات فائق آیند.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به یکی دیگر از سئوال خبرنگاران درباره افزایش رآکتورهای اتمی ایران اظهار داشت: مجلس ایران ، دولت را ملزم به تولید 20 هزار مگاوات برق هسته ای کرده و نیروگاه بوشهر تنها یکی از نیروگاههایی است که برای این کار در نظر گرفته شده و ما نمی توانیم میلیاردها دلار سرمایه گذاری در حوزه نیروگاههای اتمی را تحت تاثیر سوخت نامطمئن قرار دهیم و اطمینان در سوخت به معنای خودکفایی در تولید سوخت است.

خبرنگار مهر از وزیر امورخارجه در رابطه با رفتار دوگانه مدعیان خلع سلاح که خود عامل اصلی ناامنی هستند سئوال کرد و در رابطه با زرادخانه های رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از عوامل تهدید منطقه پرسید که متکی در پاسخ تصریح کرد: این گونه نشست ها ابعاد امنیت منطقه را شفاف تر می کنند و شفافیت لازمه تصمیم گیری هاست.

وزیر امورخارجه ادامه داد: رژیم صهیونیستی به صورت حساب شده منبع تهدید منطقه بوده و در سالهای طولانی با شفاف سازی صورت گرفته و با شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی در لبنان و فلسطین ماهیت این رژیم آشکارتر شده است.

وی با اشاره به اینکه لبنان و فلسطین در جنگ با رژیم صهیونیستی چون حق بودند پیروز شدند افزود: دیوان لاهه چه کسی را بعد از این جنایات احضار و چگونه موضوع را بررسی کرد.

متکی با اشاره به مواضع دوگانه غرب در رابطه با خلع سلاح گفت: چگونه از خلع سلاح سخن می گویند اما عوامل خود را آزاد گذاشته اند.

وی با اشاره به اینکه سلاح اتمی هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد افزود: کشورهای اتمی خلع سلاح را از خود شروع کنند و بعد به بقیه کشورها ترمیم دهند.

متکی در بخش دیگری از پاسخ خود به سئوال خبرنگار مهر در خصوص خلع سلاح باین داشت: پیشنهاد مشخص ایران این است که یک کنوانسیو ن جامع برای خلع تمام سلاح های کشتار جمعی با محوریت سازمان ملل تدوین و با مکانیزم هایی کشورها ملزم به اجرای این تعهدات شوند.

خبرنگار فایننشیال تایمز از وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با سوتفاهمات امارات در رابطه با جزیره ابوموسی سئوال کرد که متکی در پاسخ با تاکید بر اینکه ایران و امارات روابط گسترده ای داشته اند یادآور شد: در 4 سال گذشته هر سال یک و نیم میلیارد دلار به مبادلات تجاری دو کشور افزوده شده و هم اکنون ایران و امارات 15 میلیارد دلار تبادلات اقتصادی دارند و ماهانه 1110 پرواز بین ایران و امارات برقرار است و در مورد سئوال نیز هیچ نکته غیر قابل گفتگویی وجود ندارد و در رابطه با بیانیه 1971 ابوموسی ما همواره اعلام کردیم آماده گفتگو برای رفع سو تفاهم هستیم.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سئوال خبرنگاری که مدعی بود ایران به دنبال اعمال حاکمیت در بحرین است گفت: بحرین همسایه خوب ما و یکی از 15 همسایه ایران است و به زودی کمیسیون مشترک دو کشور برگزار و مقدمات سفر نخست وزیر بحرین به ایران فراهم می شود بنابراین این اظهارات خلاف واقع در راستای اختلاف افکنی بین کشورهای منطقه است.

خبرنگار رویترز از متکی پرسید چرا ایران پاسخ به پیشنهاد آژانس را نداده است که وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ عنوان کرد رد پیشنهاد آژانس از سوی ایران اصلا درست نیست، ما پاسخ خود را دادیم و همه این را می دانند و اعلام کردیم با اصل آن پیشنهادات موافقیم اما درباره مکانیسم آن گفتگو داریم.

متکی در خصوص پیشنهاد سوآپ سوخت 3.5 با 20 درصد در کیش گفت: 400 کیلو سوخت 3.5 درصد در ایران برای مبادله در کیش آماده است و اعلام کرده ایم آماده ایم معادل این 400 کیلو را سوخت 20 درصد در کیش تحویل بگیریم و این می تواند قدم اول باشد و کجای این پیشنهاد رد یا پاسخ ندادن به پیشنهادات آژانس است.

خبرنگار العربیه در خصوص تعطیلی دفتر این شبکه در تهران پرسید که متکی در پاسخ گفت: من در مقام ارزیابی اقدامات رسانه ای رسانه ها نیستم اما رسانه ها در رعایت حقوق ملتها استثنا ندارند و احتمالا مسئولان بر اساس عملکرد غیر قابل دفاع العربیه دفتر آن را برای مدتی تعطیل کردند که با اصلاح رفتارها این موضوع می تواند حل شود و ما طرفدار حضور حداکثری رسانه ها در ایران هستیم.

متکی در پاسخ به سئوالی پیرامون فعالیت هسته ای ایران در روابط با عربستان گفت: ایران و عربستان کشورهای مهم منطقه هستند که منافع متقابل بیشماری دارند و تاکنون در سطوح بالا مذاکراتی داشته ایم هرچند داشتن نظرات مختلف بین دو کشور طبیعی است.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه رایزنی بین ایران و عربستان رافع بسیاری از مشکلات خواهد بود اضافه کرد: مسئله هسته ای ایران زمینه اختلاف با عربستان نبوده و عربستان همواره مانند دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از حق ایران در داشتن فعالیت صلح آمیز هسته ای دفاع کرده و ما از شوراهای همکاری خلیج فارس و عربستان متشکریم.