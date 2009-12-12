به گزارش خبرگزاری مهر، "هرفرید مونکلر" استاد علوم سیاسی دانشگاه هومبولد در گفتگو با روزنامه تاگس اشپیگل اظهار داشت: اوباما صلح طلب نیست.

وی درباره سخنرانی اوباما در روز اعطای جایزه صلح نوبل به وی که کاربرد خشونت را توجیه می کرد اظهار داشت: آمریکاییها همزمان دو جنگ را هدایت می کنند. آمریکا نمی تواند یک سیاست بدون گزینه خشونت را در پیش گیرد همانطوری که اوباما نیز در سخنرانی اش اشاره کرد.

وی افزود: اوباما می خواهد متحدانش را هم برای فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان و به زعم خود ایجاد صلح ترغیب کند.

مونکلردر بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه دنیای عاری از سلاحهای اتمی که اوباما بر آن تاکید دارد قابل دستیابی نیست اظهار داشت: اوباما یک صلح طلب نیست و وی از شروع حکومتش این مسئله را آشکار کرد. اوباما رئیس جمهور یک قدرت جهانی تحت فشارهای بسیار است.

وی افزود: آمریکاییها نمی توانند بی طرف باشند. این در حالی است که از آنها توقع حل کردن مسائل جهانی می رود.

این کرشناس آلمانی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه از جنگ همیشه صلح به وجود نمی آید اظهار داشت که بعضی مواقع جنگ به سلطه و اجبار برای تبعیت می انجامد.

وی در بخش دیگری از این مطلب مسئله توجیه اقدامات نظامی را از شگردهای قدرتهای بزرگ البته زمانی که می خواهند به زعم خود حق و عدالت را در دنیا ایجاد کنند دانست.

