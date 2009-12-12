شکست جوانان ایران برابر ازبکستان در پایان نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال جوانان ایران در حالی از ساعت 14:30 امروز (شنبه) در ورزشگاه تختی تهران به دیدار ازبکستان رفت که کمتر از 300 تماشاگر برای تماشای دیدار این دو تیم به ورزشگاه آمده بودند.

تیم کشورمان نیمه اول این دیدار را با گل دقیقه 11 ساردور رشید اف به حریف خود واگذار کرد.

معدود تماشاگران حاضر در ورزشگاه تختی تهران جدا از تماشای دیدار تیم‌های جوانان ایران و ازبکستان با شعارها و رفتارهای خود سوژه خبرنگاران شدند.

با توجه به اهمیت دیدار ایران - ازبکستان، نسبت به دیدار گذشته برابر پاکستان، تماشاگران بیشتری در ورزشگاه حضور داشتند. استقبال خبرنگاران و عکاسان نیز از این مسابقه بیشتر از قبل شده بود.

نکته جالب توجه اینکه همین تماشاگران اندک نیز با هم اختلاف نظر داشتند و هر یک شعار خاص خود را می دادند. عده‌ای تیم جوانان را تشویق کرده و دوستی را "سلطان" می خواندند و عده‌ای دیگر از بازیکنان تیم جوانان انتقاد کرده و سیاست های فدراسیون فوتبال را زیر سئوال می بردند.

گلزنی تیم ازبکستان در نیمه اول همزمان شد با ورود کفاشیان، عظیم زاده و شیرازی (رئیس هیئت فوتبال استان تهران). تماشاگران در زمان به ثمر رسیدن این گل "شعار فوتبال با سیاست نمی خواهیم" را سر دادند. تماشاگران معترض حتی از منشور اخلاقی سازمان لیگ و کمیته داوران فدراسیون فوتبال نیز انتقاد کرده و شعار سر دادند.

افشین قطبی در دقایق پایانی نیمه اول در میان استقبال گرم تماشاگران وارد ورزشگاه تختی شد.