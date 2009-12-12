دشمنان نظام درصدد کاهش اعتماد به نفس مردم ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مصطفی محمدنجار بعداز ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار کرمانشاه اظهار داشت: در حوادث بعد از انتخابات اخیر دشمنان نظام و سران فتنه با این امید که می توانند با ایجاد تفرقه در جامعه به اهدافشان برسند تلاش بسیاری انجام دادند اما خوشبختانه مردم و به ویژه بسیجیان با هوشیاری بسیار تمامی ترفندهای آنها را خنثی ساختند.

وی با اشاره به هوشیاری مردم و در صحنه بودن همیشگی آنها گفت: خوشبختانه عوام جامعه نشان دادند که از برخی خواص هوشیارتر و آگاه تر هستند و با حضور مقتدارنه خود در عرصه های مختلف این موضوع را ثابت کردند.

نجار با اشاره به شرایط و جایگاه فعلی کشور در عرصه های مختلف، گفت: کشور هم اکنون در عرصه های مختلف در بهترین وضعیت و جایگاه خود قرار دارد که گواه این مدعا حضور رئیس جمهور در مجامع مختلف و استقبال مردم از وی است.

وزیر کشور با بیان اینکه امروز نظام اسلامی مدل مدیریتی جدیدی به دنیا عرضه کرده است، اظهار داشت: دشمنان نظام حال که به توانایی های مختلف کشور در عرصه های گوناگون پی برده و کارآمدی مدیریتی نظام اسلامی برایش به اثبات رسیده، در تلاش هستند با مانع تراشی و توطئه های گوناگون مقابل این تفکر بایستد اما ملت ایران با عزم و اراده ای قوی پشت سر مقام معظم رهبری تمامی توطئه های آنها را نقش بر آب ساخته اند.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه استان کرمانشاه در عرصه های مختلف گفت: استان کرمانشاه یکی از مهمترین و پر افتخارترین استانهای کشور است و تقدیم 10 هزار شهید و دفاع جانانه هشت ساله از مرزهای کشور گواه این مدعاست.

وزیر کشور با بیان اینکه جنگ از استان کرمانشاه آغاز و در این استان خاتمه یافت، اظهار داشت: در حالیکه استان کرمانشاه نوک حمله ارتش بعثی عراق بود اما مردم این خطه با افتخار و تقدیم هزاران شهید از این سرزمین دفاع و تا آخرین لحظه ایستادگی کردند.

نجار تصریح کرد: باید به پاس تمامی جانفشانی های مردم کرمانشاه در طول هشت سال دفاع مقدس توجه ویژه ای به این استان شود.

وی با اشاره به استعدادها و قابلیتهای فراوان استان کرمانشاه در بخشهای مختلف گفت: استان کرمانشاه از نظر آب و هوایی، داشتن منابع طبیعی بسیار و استعدادهای فراوان کشاورزی و گردشگری دارای قابلیتهای بسیاری است و می توان با برنامه ریزی باعث تحول در استان شد.

وزیر کشور در ادامه به امنیت استان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: استان کرمانشاه به رغم دارا بودن 350 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق یکی از امن ترین استانهای کشور است بنابراین باید نسبت به گسترش احساس امنیت در جامعه نیز اقدام شود.

وی توجه ویژه به بخش گردشگری، صنعت، آبهای سطحی، توسعه آبزی پروری، جذب سرمایه های بومی و خارج از استان و انتخاب افراد قوی در عرصه مدیریت را از مهمترین برنامه هایی دانست که باید در استان اجرا شود.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: ایجاد همدلی و فضای تعامل و همفکری در بین اقشار مختلف جامعه باید مورد توجه مسئولان استان قرار گیرد بنابراین باید در این راستا بیشتر تلاش شود.

در پایان این مراسم از خدمات مجید غفوری تقدیر و سید دادوش هاشمی به عنوان استاندار جدید کرمانشاه معرفی شد.