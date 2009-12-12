افزایش 11 میلیارد تومانی اعتبارات عمرانی کرج

تاخیر در اجرایی شدن 18 پروژه عمرانی

استاندار تهران مجموعه طرحهای عمرانی امسال کرج را 456 پروژه عنوان و خاطرنشان کرد: از این مجموع، اجرای 18 پروژه عمرانی با تاخیر آغاز شده است.

تمدن مسائل مربوط به تملک زمین، بدهکاری و مسائل حقوقی را از عمده ترین مشکلات و دلایل تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی عنوان کرده و بر تسریع پیگیری و رفع موانع اجرای این پروژه ها به عنوان مصوبات مهم نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان تاکید کرد.

بیشترین درصد پیشرفت طرحهای سفر اول رئیس جمهوری مربوط به کرج است

معاون فنی و عمرانی استاندار تهران نیز بیشترین درصد پیشرفت فیزیکی طرحهای سفر اول رئیس جمهوری در استان را مربوط به کرج عنوان کرد و گفت: در سفر اول رئیس جمهور به شهرستان کرج 49 مصوبه با 101 پروژه تصویب شد.

یوسفعلی درون پرور اضافه کرد: بیمارستانها و پاسگاه ها از جمله طرحهای مطروحه در سفر اول بود که این طرحها با 95 درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده است.

وی کل اعتبارهای اختصاص یافته به طرحهای مصوب سفر اول رئیس جمهوری در شهرستان کرج از سال 85 تا 88 را بالغ بر 209 میلیارد ریال بیان کرد و افزود: در سفر دوم رئیس جمهور به شهرستان کرج 43 مصوبه با 62 پروژه به تصویب رسید که 284 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای آنها پیش بینی شده است.

درون پرور یادآور شد: از محل اعتبارهای ملی برای اتمام پروژه های سفر دوم رئیس جمهوری به شهرستان کرج دو هزار و 965 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.