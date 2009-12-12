مراسم تودیع و معارفه استاندار کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در این مراسم که در سالن شهدای استانداری کرمانشاه برگزار شد از خدمات مجید غفوری استاندار سابق کرمانشاه تقدیر و "سیددادوش هاشمی" به عنوان استاندار جدید معرفی شد.

مجید غفوری استاندار سابق کرمانشاه در این مراسم گفت: در طول چهار سال گذشته تلاش شد تا فضای التهاب از استان گرفته و فضای کار و تلاش بر استان حاکم شود.

مجید غفوری افزود: در طول 16 سالی که درخدمت مردم شریف و بزگوار استان بوده ام مردمی بهتر، قدر شناس، کم توقع و فرهنگ دوست وهنرمندتر از مردم کرمانشاه ندیده ام.

وی اظهار داشت: نه به عنوان یک کرمانشاهی بلکه به عنوان فردی که در طول 16سال در خدمت مردم بوده ام مردم استان را از بهترین مردمان کشور می دانم.

غفوری با بیان اینکه همه مسئولان باید خدمت به چنین مردمی را غنیمت و قدر بدانند ادامه داد: در طول چهار سال گذشته تلاش شده تا هیچ گونه التهاب و تنش در جامعه ایچاد نشود و تنها به کار و تلاش و خدمت رسانی به مردم پرداخته شد.

وی با بیان اینکه التهاب در جامعه منجر به موانع جدی در پیشرفت کارها می شود گفت: همواره تلاش کرده ایم که در استراتژی ها و برنامه ریزی های خود تنها به تلاش و خدمت رسانی به مردم فکر کنیم،که خوشبختانه به واسطه همین تلاش های گسترده ای که شکل گرفت توسعه و پیشرفت خوبی نصیب شد به گونه ای که استان آماده خیزش برای توسعه است.

استاندار کرمانشاه خحاطر نشان کرد: همین روحیه همکاری، همدلی وصمیمیت مناسبی که در استان وجود دارد امیدوارم همچنان وجود داشته باشد و استاندار جدید با همین فضا بتواند تصمیمات اثربخش و برنامه هایی را برای مردم استان اتخاذ نماید.

سیددادوش هاشمی هشت ماه قبل به عنوان معاونت برنامه ریزی استانداری کرمانشاه مشغول به فعالیت بود و در این مدت فعالیتی نداشت. وی تنها گزینه مجمع نمایندگان استان برای استانداری کرمانشاه بود که این انتخاب به تایید وزات کشور نیز رسید.

طولانی شدن معارفه رسمی استاندار کرمانشاه که از 24 آبانماه معرفی شده است باعث طرح برخی شایعات در استان شد که با برگزاری این مراسم شایعات پایان یافت.