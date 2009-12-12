به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم سهشنبه 24 آذرماه ساعت 17 به نمایش درمیآید. پس از نمایش فیلم جلسه نقد و بررسی با حضور ابوالفضل جلیلی و عوامل برگزار میشود. فرهنگسرای پایداری در میدان شهدا قرار دارد.
داستان این فیلم درباره نوید رئیسی، جوان 17 سالهای است که شیفته شغل آموزگاری است، از روستا به شهری بندری میآید تا به عنوان آموزگار ادبیات فارسی، به استخدام دولت درآید.
نوید رئیسی، جمیله بلوچی، وحید خدیر، سکینه آزادی و یاسین خوشامدزمی بازیگران این فیلم سینمایی هستند. ابوالفضل جلیلی فیلمهای سینمایی "گال"، "دت یعنی دختر" و "حافظ" را در کارنامه دارد.
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