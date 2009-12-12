کاپیتولاسیون دانشگاهی نداریم/ برخورد با اهانت کنندگان به مقدسات

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو شنبه در حاشیه مراسم یازدهمین جشنواره جوان خوارزمی در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه فرهیختگی تنها یک اسم نیست بلکه رسم هم دارد، افزود: افرادی که اسم فرهیخته را یدک می کشند باید رسم آن را نیز به جا آورند.

وی علم گرایی، اخلاق محوری، رعایت حقوق دیگران و رعایت مقدسات مردم و مقدسات دین را از جمله شاخصهای فرهیختگی نام برد و اظهار داشت: وقتی فردی دارای این ویژگیها باشد به او فرهیخته می گویند. نمی شود که اسم فرهیختگی را داشت ولی رسم آن را نداشت.

دانشجو ادامه داد: وقتی برای محیط دانشگاه قداستی بر مبنای دین، اخلاق، ایمان، تهذیب نفس و تهذیب اخلاق در نظر می گیریم باید قداست آن رعایت شود و افرادی که در دانشگاه هستند چون برای دانشگاه قداست قایل هستند برای مقدسات احترام بیشتری قایل می شوند. اگر این گونه نباشد آن طور که مردم می خواهند رفتار می شود.

وی با بیان اینکه اکثر دانشگاهیان رسم فرهیختگی را به جا می آورند و به مقدسات احترام می گذارند، خاطر نشان کرد: دانشگاه تهران حدود 30 تا 35 هزار دانشجو دارد و زمانی که حدود 200 نفر کاری را انجام می دهند که از فرهیختگی خود خارج می شوند، در واقع اسم فرهیختگی را دارند ولی رسم آن را ندارند. در این صورت حتما آنچه را که مردم می خواهند چه در درون دانشگاه و چه در بیرون دانشگاه اجرا خواهد شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر اینکه ما کاپیتولاسیون دانشگاهی نداریم یادآور شد: اگر در درون دانشگاهها اتفاقی بیفتد که به مقدسات مردم توهین شوند، روسای دانشگاه، اساتید، دانشجویان و مردم از همه می خواهند که دانشگاهها را ملزم به رعایت و احترام مقدسات کنیم. در غیر این صورت فکر می کنم که شرم و خجالت آن برای کسانی است که رسم فرهیختگی را ندارند.

وی در خصوص نحوه اجرایی کردن خواست مردم گفت: مردم می خواهند که در مسیر اسلام حرکت شود و برای مقدساتشان احترام قایل شود. مردم به مسئولان اجازه نمی دهند که در درون دانشگاه عده ای قلیلی این قداست ها را از بین بیرند. ما هم در این مسیر بر اساس قانون و مقررات حرکت می کنیم.

وی ادامه داد: اولین چیزی که مشخص است این است که اگر فردی در مسجد با کفش وارد شود از مسجد بیرون می شود. ما هم آن چیزی را انجام می دهیم که مردم از ما می خواهند. مردم از ما می خواهند که در محیطهای دانشگاه هم قداست دانشگاه حفظ شود و هم برای مقدسات احترام بیشتری قایل شوند.

دانشجو در خصوص برنامه های وزارت علوم برای جلوگیری از توهین به مقدسات و گفتگو با دانشگاهیان اضافه کرد: در حال حاضر مرز میان حق و باطل مشخص است این طور نیست که مرز میان حق و باطل خلط باشد. از سوی دیگر گفتگو و نقد بسیار خوب است و اگر در دانشگاهها نقد و گفتگو و نشاط نباشد به ضرر کشور است ولی باید بدانیم که نقد حتما با براندازی و توهین به مقدسات متفاوت است.

وی تاکید کرد: ما و مردم اجازه نمی دهیم در درون دانشگاهها به مقدسات توهین شود و یا از بیرون دانشگاهها را تحریک کنند. در غیر این صورت همان چیزی که در قم انجام شد، می شود. مردم خودشان مداخله می کنند چون مردم ما دیندار هستند. مردم ما دغدغه دین دارند و اجازه نمی دهند به مقدساتشان توهین شوند. فرقی هم نمی کند در کجا. در هر جا توهین شود جلوی آن گرفته می شود.

وی دانشگاه را محیطی دانست که دارای قوانین و مقرراتی است، افزود: در این اقدام باید مشخص شود که افراد خاطی دانشجو بودند یا از بیرون آمدند. ولی مردم و دانشگاهیان فرهیختگانی هستند که در دانشگاهها برای مقدسات احترام بیشتری قایل می شوند و تنها عده معدودی این کارها را انجام دادند.