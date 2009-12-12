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۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۶

جامعترین بانک اطلاعاتی اخبار کشور راه اندازی می‌شود

جامعترین بانک اطلاعاتی اخبار کشور راه اندازی می‌شود

جامعترین بانک اطلاعاتی اخبار کشور با امضای تفاهمنامه همکاری میان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی راه اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این بانک اطلاعاتی که به منظور ارائه خدمات پژوهشی به محققین و پژوهشگران افتتاح می‌شود مشتمل بر اخبار، گزارشها، گزیده بولتن و تصاویر خبری کشور در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون خواهد بود.

همکاری در تأمین منابع، تقطیع، عنوان‌بندی، ورود اطلاعات و طراحی پایگاه اطلاع رسانی و ارائه خدمات از جمله اقدامات مرحله ابتدایی این پروژه است که در گام بعدی نسبت به رقومی کردن محتواها و در نهایت جستجو و گزارش گیری از آنها اقدام می‌شود.

منتخب بولتنهای خبری ارگانها، نهادها و وزارتخانه ها، سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، روزنامه‌ها و مطبوعات کثیرالانتشار همچون کیهان، جمهوری اسلامی و اطلاعات از جمله منابع محتوایی تشکیل دهنده بانک اطلاعاتی مزبور است.
 

 

کد مطلب 998882

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