مرفاوی استقلال را تمرین نداد / استقبال 10 تماشاگر از آبی ها

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تیم فوتبال استقلال پس از برتری برابر مقاومت سپاسی شیراز از ساعت 15 امروز (شنبه) در زمین چمن ورزشگاه دستگردی تهران برگزار شد.

بازیکنانی که در دیدار برابر مقاومت در ترکیب اصلی جای داشتند، در تمرین امروز ابتدا 25 دقیقه دور زمین دویدند و با انجام حرکات کششی و نرمش به کار خود پایان دادند. باقی بازیکنان در یک نیمه از زمین به بازی فوتبال تحت فشار پرداختند.

صمد مرفاوی که دچار بیماری سرماخوردگی شده است، امروز از کنار زمین تلاش شاگردانش را به تماشا نشست و تیم زیر نظر کرافت و سیامک رحیم پور تمرین کرد.

برای تماشای تمرین امروز تیم فوتبال استقلال 10 تماشاگر به ورزشگاه دستگردی آمده بودند.

در تمرین امروز تیم فوتبال استقلال علاوه بر رضا عنایتی، حسین کاظمی و سیاوش اکبرپور (بازیکنان مغضوب باشگاه)، بیژن کوشکی نیز حضور نداشت.

جانواریو که در بازی برابر مقاومت در ترکیب اصلی جای داشت، امروز بیش از سایر بازیکنان به خود فشار آورد و به تمرین اختصاصی پرداخت.

تمرین روز آینده تیم فوتبال استقلال ساعت 11 در ورزشگاه دستگردی برگزار خواهد شد.