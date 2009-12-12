اهانت به ساحت امام(ره) اهانت به همه ملت ایران و آزادگان جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: بی شک حضور پرشکوه شما ملت شریف در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی یکی از افتخاراتی بود که در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شد، اما فتنه جویان وبدخواهان و دشمنان اسلام و انقلاب این عزت و شکوه را بر نتافته و با توطئه های مختلف تلاش کردند که حلاوت این پیروزی بزرگ را به شما مردم عزیز تلخ نمایند و دست به اغتشاشات اخیر و طرح ریزی فتنه در مکانهای مقدسی مثل دانشگاه ها نمودند.

این بیانیه می افزاید: همگان مشاهده نمودیم که با تدابیر و هدایت های مستمر و هوشمندانه و امام گونه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای "مدظله العالی" پرده از این فتنه دشمنان برداشته و مکرشان خنثی گردید. اما اخیرا شاهد آن بودیم که عده ای دانشجو نما با اسائه ادب و توهین به ساحت مقدس امام راحل و نظام مقدس جمهوری اسلامی وابستگی خود را به دشمنان اسلام و قرآن به اثبات رسانده و با اقدامی بی شرمانه خود در سالگرد 16 آذر، قلب هر انسان آزاده ای را به درد آوردند و ما اساتید بسیجی دانشگاه ها کشور این هتک حرمت نسبت به ساحت مقدس امام راحل (قدس)، را هتک و اهانت به تمام ارزش های انقلاب، اهانت به خون شهدای انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی و اهانت به ملت شریف ایران و تمام ملت های آزاده جهان می دانیم.

در پایان می خوانیم : سازمان بسیج اساتید دانشگاه های کشور ضمن عرض تسلیت به محضر مقدس امام زمان (عج)، رهبر فرزانه انقلاب و ملت شریف ایران، توهین به ساحت امام راحل را در صحن مقدس دانشگاه شدیدا محکوم نموده و خواهان برخورد جدی و بدون اغماض مسئولین با این قبیل افراد خود فروخته می باشیم.