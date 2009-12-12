جایگاه مطبوعات استان باید در سبد خانوارهای مازندرانی مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، هادی ابراهیمی عصر شنبه در نخستین جلسه شورای راهبردی مطبوعات مازندران در ساری افزود: مطبوعات و رسانه های استان برای توسعه مازندران باید تلاش جدی تری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: ساماندهی فعالیت مطبوعات و رسانه های مجازی در مازندران از اهداف تشکیل شورای راهبردی مطبوعات استان بوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اینکه مطبوعات استان اکنون در حوزه سخت افزار و نرم افراز دچار مشکلاتی هستند، بیان کرد: سرانه فرهنگی هر شهروند مازنی از یک شهروند گلستانی که دارای جمعیت کمتری از مازندران بوده کمتر است.

ابراهیمی با بیان اینکه هم اکنون فرهنگ اولویت دسته چندم مدیران دستگاه های اجرایی استان است، یادآور شد: در صورت عدم حمایت مسئولان استان باید به زودی زنگ خطر بسیاری از فعالیتهای فرهنگی هنری در مازندران به صدا در آید.

وی با اشاره به کارکرد موثر رسانه های مجازی، خبرگزاری ها و پایگاه های اطلاع رسانی در استان خواستار تقویت و حمایت از این رسانه ها شد.

متولی فرهنگ و هنر مازندران با بیان اینکه هم اکنون ارتباط فرهنگ با دانشگاه های استان قطع است، افزود: در عصر دیجیتال و دنیای نخبگی مطبوعات می توانند نقش اساسی در تقویت این تعامل ایفا کنند.

وی با تاکید بر تقویت تفاهم و همدلی بین نشریات محلی مازندران برای غنای کارکردی آنان اظهار داشت: مطبوعات و رسانه های با انگیزه استان به دور از سلایق سیاسی مورد حمایت ارشاد مازندران قرار خواهند گرفت.

ابراهیمی با بیان اینکه مشکلات مطبوعات مازندران باید گام به گام رفع شود، گفت: خانه مطبوعات در دل معاونت فرهنگی ارشاد استان مفهوم پیدا می کند.

وی با اشاره به اینکه توزیع آگهی های مطبوعات استان باید ساماندهی شود در عین حال از عدم تخصیص یک درصد اعتبارات جاری دستگاه های اجرایی مازندران برای فعالیت های مطبوعاتی مازندران انتقاد کرد.

اعضای شورای راهبردی مطبوعات مازندران متشکل از رئیس و مدیرعامل خانه مطبوعات مازندران، تعدادی از مدیران مسئول مطبوعات محلی، نماینده مطبوعات سراسری، نماینده خبرگزاری ها و سایت های مجازی استان و مدیرکل، معاون فرهنگی و مشاور مطبوعاتی مدیر کل ارشاد مازندران است.