به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب ایل بیگی به روابط عمومی جشنواره فیلم فجر گفت: با پایان کار هیئت انتخاب بخش های ویدئو- سینما، پویانمایی و فیلم‌های کوتاه داستانی به زودی بازبینی فیلم‌های بلند سینمایی آغاز خواهد شد.

وی در ادامه گفت: با نزدیک شدن به آخرین مهلت ثبت نام فیلم‌های بلند سینمایی (30 آذرماه) بیشتر سازندگان فیلم‌های سینمایی آمادگی خود را برای حضور در این رویداد بزرگ هنری کشور اعلام کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود بیش از 50 فیلم بلند سینمایی برای حضور در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر با هم به رقابت بپردازند.

وی ابراز امیدواری کرد فیلم‌های سینمایی که تاکنون موفق به ثبت نام و ارائه تقاضا برای حضور در جشنواره نشده‌اند، بتوانند در فرصت باقی‌مانده نسبت به ارائه فرم جشنواره اقدام کنند. بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر پنج تا 15 بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

