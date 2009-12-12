  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۲

معاون امور هنری وزارت ارشاد:

پایور نقشی تاثیرگذار در حفظ اصالت موسیقی داشت

پایور نقشی تاثیرگذار در حفظ اصالت موسیقی ملی، انتقال دانش و هنر و آثار هنرمندان گذشته موسیقی و معرفی و شناساندن موسیقی ایرانی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی پیامی درگذشت فرامر پایور را تسلیت گفت.

درپیام محمد حسین ایمانی آمده است:  جامعه هنر ایران بار دیگر سرمایه ای بی مانند را از دست داد و فرامرز پایور؛ حلقه پیوند هنر و خلاقیت استوانه ها و استادان دیروز موسیقی ملی با هنرمندان امروز موسیقی به سفر ابدی رفت.

معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه پیام نوشته است: پایور آثار و اجراهای به یاد ماندنی فراوانی دارد و آموزش موسیقی از دغدغه های اصلی اش بود و کتاب ها و آثار آموزشی که تالیف کرد، منابع مهمی برای فراگیری موسیقی است.

پایور جایگاه و  اعتباری به ساز سنتور در موسیقی ایرانی داد و سال هاست وقتی نغمه های مضراب و سنتور به گوش می رسد نقش، تلاش و هنر استاد پایور در یادها می آید و  از این پس نیز همواره چنین خواهد بود و پایور مانا و ماندگار است.

ضایعه فقدان استاد فرامرز پایور را به خانواده گرامی اش و جامعه هنر و موسیقی ایران تسلیت می گوییم و برای این هنرمند نیکنام زنده یاد علو درجات را از درگاه خداوند متعال آرزو داریم.


 

