پایور نقشی تاثیرگذار در حفظ اصالت موسیقی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی پیامی درگذشت فرامر پایور را تسلیت گفت.

درپیام محمد حسین ایمانی آمده است: جامعه هنر ایران بار دیگر سرمایه ای بی مانند را از دست داد و فرامرز پایور؛ حلقه پیوند هنر و خلاقیت استوانه ها و استادان دیروز موسیقی ملی با هنرمندان امروز موسیقی به سفر ابدی رفت.



پایور نقشی تاثیرگذار در حفظ اصالت موسیقی ملی، انتقال دانش و هنر و آثار هنرمندان گذشته موسیقی و معرفی و شناساندن موسیقی ایرانی داشت.



معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه پیام نوشته است: پایور آثار و اجراهای به یاد ماندنی فراوانی دارد و آموزش موسیقی از دغدغه های اصلی اش بود و کتاب ها و آثار آموزشی که تالیف کرد، منابع مهمی برای فراگیری موسیقی است.



پایور جایگاه و اعتباری به ساز سنتور در موسیقی ایرانی داد و سال هاست وقتی نغمه های مضراب و سنتور به گوش می رسد نقش، تلاش و هنر استاد پایور در یادها می آید و از این پس نیز همواره چنین خواهد بود و پایور مانا و ماندگار است.



ضایعه فقدان استاد فرامرز پایور را به خانواده گرامی اش و جامعه هنر و موسیقی ایران تسلیت می گوییم و برای این هنرمند نیکنام زنده یاد علو درجات را از درگاه خداوند متعال آرزو داریم.



