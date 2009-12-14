جای کتابهای "پتر اشتام" دیگر در ایران خالی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، "اگنس" عنوان رمانی از پتر اشتام است که با ترجمه محمود حسینیزاد توسط نشر افق منتشر خواهد شد.
این کتاب داستان نویسندهای سوئیسی است که در کتابخانه ملی شیکاگو با اگنس که دانشجوی فیزیک و زنی بسیار حساس است آشنا میشود. اگنس از نویسنده میخواهد تا رمانی درباره او بنویسد. زن مانند مدلی مینشیند و مرد مینویسد. ابتدا از سر تفریح و بعد انگار که سرنوشت بخواهد تخیل مرد آغاز میشود تا واقعیت را دگرگون کند.
پتر اشتام نویسنده جوان و مطرح سوئیسی در این کتاب با زبانی موجز و یکی از رمانهای تغزلی جذاب در سالهای اخیر را نوشته است.
"تمام چیزهایی که جایشان خالی است" رمان دیگری از این نویسنده است که صنوبر صرافزاده آن را ترجمه کرده و توسط همین نشر به زودی منتشر خواهد کرد. این کتاب منتخبی از 12 داستان کوتاه این نویسنده است.
منتقدان آثار پتر اشتام نویسنده سوئیسی را که تا کنون به چند زبان ترجمه شدهاند با آثار ریموند کارور و ریچارد فورد آمریکایی مقایسه میکنند اما او خود همینگوی و چزاره پاوزه را بر تجربه مطالعاتیاش موثر میداند.
کمی مالیخولیا و اندکی ایدهآلیسم، فصل مشترک شخصیت نویسنده و آدمهای قصه اوست. شخصیتهایی که اگرچه در جمع هستند، تجربه عمیقی از تنهایی را بازگو میکنند. پتر اشتام میگوید: توصیف بیپایان از اسباب و اثاث خانه را امری ملالآور میدانم. از رنگ مو هم خوشم نمیآید. دوست دارم خواننده، آدمهای مرا با رفتارشان و از شیوه حرفزدنشان بشناسد.
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ در نقدی بر کتاب "در باغ های بیگانه"(۲۰۰۳) از این نویسنده نوشت: با پتر اشتام نسل سوم نویسندگان آلمانی زبان سوئیس پا گرفته است.
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