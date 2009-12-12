فعالیتهای فرهنگی ادارات مازندران در حوزه بانوان کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، زهرا شرف الدین عصر شنبه در جلسه شورای اداری مرکز مازندران در فرمانداری ساری با اشاره به اینکه باید در حوزه زنان و خانواده کارهای فرهنگی زیادی انجام شود، بیان کرد: زن در جامعه محور است که اگر زنان در جامعه ضعیف عمل کنند به خاطر ضعیف فکر کردن مردان آن جامعه است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران با بیان اینکه یکی از ابزارهایی که دیگر کشورها علیه ایران بکار می گیرند، ظالم و بی تفاوت نشان دادن اسلام نسبت به زنان است، خاطرنشان کرد: باید مسئولان و مردان ما در عمل خلاف این اظهارات کشورهای خارجی را ثابت کنند.

شرف الدین با بیان اینکه از نظر ائمه بهترین و بالاترین کارها خدمت به خانواده است، افزود: محل ایجاد مکارم اخلاقی و انسان سازی خانواده ها هستند.

وی با بیان اینکه کشورهایی که بر اساس فمینیست عمل کردند باز هم در حوزه خانواده شکست خورده اند، اظهار داشت: متاسفانه در جامعه ما توجهی که باید به خانواده ها و زنان انجام گیرد نشده که لازم است نگرش جامعه بر مبنای اصول اسلامی و علمی تغییر کرده و از حالت سنتی خارج شود.