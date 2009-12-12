نمایشگاه استانی فرهنگ عاشورا در شهرستان قروه گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، نمایشگاه استانی فرهنگ عاشورا بعد از ظهر شنبه با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در قروه گشایش یافت.

رئیس شورای هیئتهای مذهبی استان کردستان در این رابطه به خبرنگار مهر در سنندج گفت: این نمایشگاه در آستانه ماه محرم و با هدف به نمایش گذاشتن توانمندی های هیئتهای مذهبی و همچنین آمادگی استان برای برپایی آیین های ویژه این ماه و با همکاری تبلیغات اسلامی استان کردستان برپا شده است.

علی خزائی افزود: در نمایشگاه فرهنگ عاشورا که به مدت 10 روز در شهرستان قروه برگزار می شود تمامی هیئتهای مذهبی استان و ادارات تابعه سازمان تبلیغات اسلامی در کردستان حضور دارند و برنامه های مختلف و همچنین مراسمهای در حاشیه این نمایشگاه نیز توسط مداحان اهل بیت برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه که دارای 14 غرفه است، اقلام تبلیغی، عکسهای مراسمهای ویژه ماه محرم در استان کردستان، دستاوردها و اقدامات هیئتهای مذهبی استان و همچنین طراحی و فضاسازی های مختلف به نمایش عمومی گذاشته شده است.

خزائی بیان داشت: نمایشگاه ویژه ماه محرم در شهرستان قروه به مدت 10 روز در محل اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برپا و در دو نوبت صبح و عصر آماده پذیرایی از علاقمندان و بازدیدکنندگان است.

در حال حاضر بیش از 500 هیئت مذهبی در استان کردستان فعالیت می کنند که تاکنون بیش از 300 هیئت مجوز رسمی فعالیت را از اداره کل تبلیغات اسلامی استان دریافت کرده اند.