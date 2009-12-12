150 طرح در سفر سوم هیئت دولت به استان فارس ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، قادری بعد از ظهر شنبه در شورای اداری شهرستان شیراز افزود: طی مدت گذشته تمامی ارگانها و سازمانها طرحهای و برنامه های خود را برای طرح در دور سوم سفر هیئت دولت به استان فارس ارائه کردند که پس از طی کردن مراحل لازم 150 طرح آن تاکنون نهایی شده و روز دوشنبه در نشستی مشترک با معاون اول رئیس جمهور این طرح ها ارائه می شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اولویتهای استان فارس و شهرستان شیراز نیز بیان کرد: توسعه شبکه گاز رسانی شهرستان شیراز یکی از اولویتهای مهم به شمار می رود چراکه با توجه به تولید 27 درصد از گاز کشور در استان فارس این استان نباید هیچگونه مشکل گازی در فصل زمستان داشته باشد.

نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به وضعیت سرانه ورزشی استان فارس نیز عنوان کرد: فارس از لحاظ سرانه ورزشی در سطح کشور رتبه قابل قبولی ندارد و در این میان شیراز در استان رتبه پایینی را به خود اختصاص داده که باید تلاش کرد که هرچه سریعتر این عقب افتادگی جبران شود و در سفر دور سوم هیئت دولت اولویت مهم استان نیز توسعه ورزش روستایی در فارس خواهد بود.

در ادامه جلسه فرماندار شهرستان شیراز نیز با بیان اینکه از هرگونه سرمایه گذاری مناسب در شیراز حمایت خواهد شد، بیان کرد: سرمایه گذاری سالم در هر نوع مورد حمایت کامل قرار دارد اما اینگونه حرکات باید به نوعی باعث پیشرفت و آبادانی شهرستان شود نه اینکه مشکلاتی را برای مردم شهرستان به همراه داشته باشد.

ابراهم عزیزی تاکید کرد: پیشرفت و توسعه شیراز در اولویت قرار دارد که در این خصوص ایجاد نواحی صنعتی امری مهم به شمار می رود و بخش ارژن نیز یکی از مناطقی بوده که در زمینه های صنعتی دارای استعداد و پتانسیل است.

وی تصریح کرد: گسترش و توسعه این موضوع می تواند شیراز را نیز از حالت حاشیه نشینی نجات دهد و در این رابطه اقدامات و پیگیری های لازم نیز به عمل خواهد آمد.