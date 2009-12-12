ادبیات مشترک ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در اردبیل ترسیم می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، منصور حقیقت پور بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی اظهار داشت: مسئله حجاب و عفاف در این استان باید به طور دقیق کارشناسی و بررسی شود.

وی با بیان اینکه مقابله فرهنگی یکی از مراحل مهم در راستای رهایی از این آسیبهای فرهنگی است، افزود: در دنیای کنونی تحولات به صورت سریع صورت می گیرد که در صورت عدم توجه کافی بسیاری از این تحولات آسیبهای اساسی به فرهنگ جامعه ما خواهد زد.

استاندار اردبیل اضافه کرد: حجاب اسلامی که رضاخان در زمان کشف حجاب به زور اسلحه نتوانست بردارد، امروز شاهد هستیم که با روشهای متنوع و اساسا ضد فرهنگی کشورهای مخالف از جامعه ما گرفته می شود.

وی خواستار برنامه ریزی تربیت بدنی در وضعیت حجاب و عفاف در ورزش به ویژه ورزشهای زمستانی برای بانوان و آقایان شد و تصریح کرد: سازمان بازرگانی نیز باید برای رسیدگی به وضعیت پوشاک در چارچوب قانون مد لباس، در جهت بومی سازی و اسلامی کردن آنها تلاش بیشتری انجام دهد.

حقیقت پور با تاکید بر ضرورت بررسی وسایل تفریحی کودکان از جمله عروسکهای ساخت فرهنگ غربی در بازارهای مصرف، از صدا و سیما و فرهنگ ارشاد اسلامی استان خواست برای برنامه ریزی هر چه مطلوبتر و بهتر ترویج فرهنگ حجاب و عفاف تلاش کنند.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در بخش حجاب و عفاف دانش آموزان مدارس، خواستار طراحی چشم انداز برای تکمیل و اصلاح زیرساختهای مدارس در راستای ترویج چشمگیر این فرهنگ شد.

استاندار اردبیل همچنین از آمادگی کامل دستگاه های دولتی برای حضور موثر بسیج در اصلاح فرهنگهای نامناسب و ضد اسلامی خبر داد و با اشاره به لزوم رعایت حجاب اسلامی در طراحی ساختمانها بیان داشت: مهندسان ساختمانها باید محرم سازی را برای ارائه الگوی مدرن شهر دینی در اردبیل در نظر گیرند.