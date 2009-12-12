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۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۲۵

محسن رضایی:

اهانت به امام (ره) عبور از خط قرمز است/ لزوم مدیریت موج افراط گرایی در جامعه

اهانت به امام (ره) عبور از خط قرمز است/ لزوم مدیریت موج افراط گرایی در جامعه

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اهانت به امام راحل را عبور از خط قرمز نظام دانست و تصریح کرد: عقلا، علما و نخبگان کشور باید موج افراط گرایی را در کشور مدیریت کنند در غیر این صورت هرج و مرج کشور را فرا خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن رضایی عصر امروز شنبه در دیدار با جمعی از دانشجویان دانشگاههای تهران، روز دانشجو را یکی از افتخارات جنبش دانشجویی به شمارآورد و اظهارداشت:  صدای استقلال خواهی ملت ایران از گلوی دانشجویان بیرون آمد و در پانزده خرداد و نهضت حضرت امام( ره ) جایگاه ویژه ای پیدا کرد، لذا حضرت امام و دانشجویان از قبل پیروزی انقلاب اسلامی یک پیوند ناگسستنی داشتند.

وی خاطر نشان کرد :  تلاشهای بسیاری طی این سی سال صورت گرفته که رابطه دانشگاه و دانشجویان را با امام ( ره ) تضعیف کنند ولی تمامی این تلاشها با شکست مواجه شد و حضرت امام به عنوان پرچمدار آزادی و استقلال همیشه الگو و مقتدای دانشجویان بوده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت اهانت به امام راحل را عبور از خط قرمز نظام به شمار آورد وتصریح کرد: عقلا ، علما و نخبگان کشور باید موج افراط گرایی را در کشور مدیریت کنند، در غیر این صورت هرج و مرج کشور را فرا خواهد گرفت.

کد مطلب 998935

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