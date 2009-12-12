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۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۰۰

در دیدار وزیر خارجه پاکستان؛

متکی خواستار اقدام عملی پاکستان برای آزادی عطارزاده شد

متکی خواستار اقدام عملی پاکستان برای آزادی عطارزاده شد

منامه - خبرگزاری مهر : وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار همتای پاکستانی خود خواستار احساس مسئولیت جدی و اقدام عملی دولت پاکستان برای روشن شدن سرنوشت عطارزاده دیپلمات ربوده شده ایران شد.

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر به منامه، در این دیدار که عصر شنبه در حاشیه اجلاس امنیتی بحرین و در محل اقامت منوچهر متکی برگزار شد، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نتیجه منفی حضور قدرتهای فرامنطقه ای در عراق و افغانستان گفت: سیاست های غربی عملا به گسترش تروریسم و افزایش قاچاق مواد مخدر در منطقه انجامیده است.

وی تاکید کرد: اتخاذ رویکرد های منطقه ای به جای رویکردهای فرامنطقه ای بهترین روش برای حل بحران های منطقه است.

سید محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز سخنان صبح امروز متکی در اجلاس منامه را بسیار مهم، منطقی و اثرگذار دانست و تاکید کرد: ایران دارای ظرفیت های بسیار بزرگی برای ایفای نقش مثبت و ارتقای مولفه های امنیتی و توسعه ای در کل منطقه است.

وی در پایان از وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران برای سفر به اسلام آباد دعوت کرد.

کد مطلب 998962

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