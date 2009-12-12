آسیب جدی به 550 واحد مسکونی منوجان/ لزوم تسریع در امدادرسانی

جهانگیر تشکری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: خسارات سیل در شهرستان منوجان به دلیل قطع ارتباطات تلفنی این شهرستان به مدت دو روز به خوبی انعکاس نیافته است به طوریکه به رغم اعلام بارش 48 میلیمتری باران در این شهرستان مجموع بارندگی در دو روز بارندگی در این شهرستان 108 میلیمتر بوده است.

وی افزود: به دلیل وقوع سیل 550 واحد مسکونی دچار سیل زدگی شدند که هم اکنون به امداد رسانی نیاز دارند و کمک رسانی به این خانوارهای باید تسریع یابد.

فرماندار منوجان تصریح کرد: در ابتدای وقوع سیل در شهرستان آب 15 روستا و برق 19 روستا قطع شد که با تلاش ماموران دستگاه های شهرستانی این مشکل در کوتاهترین زمان برطرف شد.

وی افزود: در ابتدای وقوع سیل راه های مواصلاتی منطقه نیز قطع بود که پس از یک روز این مشکل با همت راه و ترابری شهرستان برطرف شد.

تشکری گفت: خسارت زیادی سیل به بخش کشاورزی محصولات جالیزی و باغات منوجان وارد کرده است به طوریکه کشاورزی منطقه از 40 تا 100 درصد آسیب دیده است.

وی دلیل عمده وقوع سیل در منوجان را ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه ها و همچنین زراعت در این مناطق دانست و گفت: وجود باغهای بالا دست مسیر رودخانه ها را تغییر داده است و در نهایت موجب خسارت در پایین دست رودخانه ها شده است.

وی گفت: خشکسالی 11 ساله منوجان موجب شده است پوشش گیاهی منطقه نیز از بین برود و همچنین به دلیل نرم شدن سطح خاک گل و لای نیز افزایش یافته است.

تشکری همچنین از کشته شدن یک شهروند منوجانی به دلیل سقوط در سیلاب خبر داد و گفت: این شهروند که در حال دور شدن از مسیر سیلاب بوده پس از برخورد با مانع به درون سیلاب سقوط کرد که در نهایت این حادثه منجر به فوت وی شد.