25 استان کشور دارای موقوفات حوزه علمیه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام علی محمدی عصر شنبه در دیدار با مراجع عظام تقلید قم گفت: وقف مانند یک چشمه است که باید همگان به آن کمک کنیم تا همیشه جوشان بماند.
وی ادامه داد: علما و روحانیون در این زمینه نقش بارزی دارند و باید به امر وقف و ترویج این سنت الهی بپردازند.
حجتالاسلام محمدی گفت: در حال حاضر 25 استان از کشور موقوفات خاص برای حوزه علمیه دارند که تمامی آنها در این راستا صرف میشود.
سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اظهار داشت: نباید نگاه افراط و تفریط به وقف داشت و باید تلاش کرد تا این سنت همیشه پا برجا بماند.
وی بیان کرد: باید تلاش کنیم تا موضوع وقف در جامعه نهادینه شود و از این رو اوقاف اقدام به فرهنگسازی کرده است.
حجتالاسلام محمدی گفت: وقف از سنتهای بزرگان دین و ائمه معصومین (ع) است که امیدواریم در جامعه به آن جامع عمل بپوشانیم.
وی با اشاره به بقاع امامزادگان در سطح کشور گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری بقاع امامزادگان باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند و از این رو اوقاف و امور خیریه در این راستا با تمام توان تلاش می کند.
سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: مردم نیز توجه خاصی به امامزادگان دارند و باید این امامزادگان را به عنوان محلی مناسب برای عبادت آنها و همچنین ترویج مسائل فرهنگی ترسیم کرد.
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: در حال حاضر 25 استان کشور موقوفات خاص برای حوزه علمیه دارند که تمامی آنها در این راستا صرف میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام علی محمدی عصر شنبه در دیدار با مراجع عظام تقلید قم گفت: وقف مانند یک چشمه است که باید همگان به آن کمک کنیم تا همیشه جوشان بماند.
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