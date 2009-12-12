25 استان کشور دارای موقوفات حوزه علمیه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام علی محمدی عصر شنبه در دیدار با مراجع عظام تقلید قم گفت: وقف مانند یک چشمه است که باید همگان به آن کمک کنیم تا همیشه جوشان بماند.



وی ادامه داد: علما و روحانیون در این زمینه نقش بارزی دارند و باید به امر وقف و ترویج این سنت الهی بپردازند.



حجت‌الاسلام محمدی گفت: در حال حاضر 25 استان از کشور موقوفات خاص برای حوزه علمیه دارند که تمامی آنها در این راستا صرف می‌شود.



سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اظهار داشت: نباید نگاه افراط و تفریط به وقف داشت و باید تلاش کرد تا این سنت همیشه پا برجا بماند.



وی بیان کرد: باید تلاش کنیم تا موضوع وقف در جامعه نهادینه شود و از این رو اوقاف اقدام به فرهنگسازی کرده است.



حجت‌الاسلام محمدی گفت: وقف از سنتهای بزرگان دین و ائمه معصومین (ع) است که امیدواریم در جامعه به آن جامع عمل بپوشانیم.



وی با اشاره به بقاع امامزادگان در سطح کشور گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری بقاع امامزادگان باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند و از این رو اوقاف و امور خیریه در این راستا با تمام توان تلاش می ‌کند.



سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: مردم نیز توجه خاصی به امامزادگان دارند و باید این امامزادگان را به عنوان محلی مناسب برای عبادت آنها و همچنین ترویج مسائل فرهنگی ترسیم کرد.