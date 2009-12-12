مس از سه باشگاه بازیکن کمکی جذب می کند

عبدالرضا برهانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مس کرمان با تمام توان در بازی های آسیایی شرکت می کند و در همین زمینه مذاکراتی با باشگاه های پرسپولیس، صبا و راه آهن برای جذب بازیکن انجام داده ایم.

وی از بیان نام بازیکنان مورد نظر مس خودداری کرد و گفت: مدیران این باشگاه ها به مس کرمان قول همکاری داده اند.

برهانی نژاد در خصوص وضعیت همکاری بوناچیچ و محمدی گفت: برای ما لوکا و محمدی فرقی نمی کنند مهم این است که با همکاری این دو مربی از هفته آینده هیچ تیمی در مقابل مس حاشیه امنیت ندارد و به شرایط فصل گذشته باز خواهیم گشت.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان در خصوص وضعیت مدیر اجرایی سابق این تیم که در نیم فصل اول کنار گذاشته شده بود، تصریح کرد: با خواست مظلومی در نیم فصل اول مکی زاده را از تیم کنار گذاشتم اما اکنون وی به سمت قبلی خود بازگشته و به تیم کمک می کند.

برهانی نژاد در خصوص برخی شایعات در تیم گفت: حضور برخی افراد که به صورت خط دهی شده تیم را ضعیف می کردند در مس کمرنگ شده است و بزودی این مشکل برطرف می شود.

وی افزود: این افراد منافع نامشروع و خواسته هایی داشتند که با آنها مخالفت شده است و امروز نیز به کمک هواداران جلوی آنها را می گیریم.