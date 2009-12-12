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۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۸:۳۵

برهانی نژاد:

مس از سه باشگاه بازیکن کمکی جذب می کند

مس از سه باشگاه بازیکن کمکی جذب می کند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه مس کرمان با تاکید بر تقویت مس برای حضور موفق در بازی های آسیایی از جذب بازیکن کمکی از سه تیم لیگ برتری خبر داد.

عبدالرضا برهانی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مس کرمان با تمام توان در بازی های آسیایی شرکت می کند و در همین زمینه مذاکراتی با باشگاه های پرسپولیس، صبا و راه آهن برای جذب بازیکن انجام داده ایم.

وی از بیان نام بازیکنان مورد نظر مس خودداری کرد و گفت: مدیران این باشگاه ها به مس کرمان قول همکاری داده اند.

برهانی نژاد در خصوص وضعیت همکاری بوناچیچ و محمدی گفت: برای ما لوکا و محمدی فرقی نمی کنند مهم این است که با همکاری این دو مربی از هفته آینده هیچ تیمی در مقابل مس حاشیه امنیت ندارد و به شرایط فصل گذشته باز خواهیم گشت.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان در خصوص وضعیت مدیر اجرایی سابق این تیم که در نیم فصل اول کنار گذاشته شده بود، تصریح کرد: با خواست مظلومی در نیم فصل اول مکی زاده را از تیم کنار گذاشتم اما اکنون وی به سمت قبلی خود بازگشته و به تیم کمک می کند.

برهانی نژاد در خصوص برخی شایعات در تیم گفت: حضور برخی افراد که به صورت خط دهی شده تیم را ضعیف می کردند در مس کمرنگ شده است و بزودی این مشکل برطرف می شود.

وی افزود: این افراد منافع نامشروع و خواسته هایی داشتند که با آنها مخالفت شده است و امروز نیز به کمک هواداران جلوی آنها را می گیریم.

کد مطلب 998973

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