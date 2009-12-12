مقدمات راه اندازی مجدد بازارچه مرزی کوزه رش سلماس فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در سلماس، غلامحسین عماری عصر شنبه در جریان بازدید از این منطقه بیان داشت: در سفر هفته گذشته هیئت ایرانی به ترکیه که به ریاست استاندار آذربایجان غربی صورت گرفت توافقات اولیه در زمینه بازگشایی مجدد این بازارچه انجام شد.

وی ادامه داد: در این راستا مقرر شد در نشست مشترکی که در مورخه 21 دی ماه سال جاری با حضور دو طرف در ایغدیر ترکیه برگزار خواهد شد راه اندازی قطعی آن به امضای طرفین برسد.

عماری خاطرنشان کرد: بازارچه مرزی کوزه رش سلماس از سال 1369 به مدت دو سال فعال بوده است اما از سال 71 تاکنون به دلایل مختلف تعطیل شده است این در حالیست که هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را برای بازگشایی مجدد آن در سال 1385 اعلام کرده است.

شهرستان سلماس با ترکیه 85 کیلومتر مرز مشترک دارد و بازارچه مرزی کوزه رش در فاصله 45 کیلومتری این شهر قرار گرفته است.

