صلح موقت راه حل قابل قبولی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "سلام فیاض" نخست وزیر انتصابی تشکیلات خودگردان گفت که مردم فلسطین هر گونه راه حل دستیابی به صلح موقت مطرح شده از سوی تل آویو را رد می کنند.

وی در کنفرانسی که در اعتراض به شهرک سازی صهیونیستها در کرانه باختری برگزار شد خاطرنشان کرد: مردم فلسطین هرگز با صلح موقت و راه حل گذرا برای حل اختلافات که از سوی مقامهای اسرائیل مطرح شده را نمی پذیرند.

فیاض در بخش دیگری از سخنان خود تلاش فلسطینیها را معطوف به پایان اشغالگری از سوی صهیونیستها دانست. این در حالی است که کابینه صهیونیستی اخیرا برای جلب موافقت مقامهای فلسطینی از تعلیق 10 ماهه شهرک سازی در مناطق اشغالی فلسطین خبر داده است.

این اقدام از سوی فلسطینیها به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و برخی از مقامهای فلسطینی از آن بعنوان روش فریبکارانه دولت "بنیامین نتانیاهو" برای از سرگیری مذاکرات سازش یاد کرده اند.

گفتنی است در حالی که اصلی ترین دلیل توقف مذاکرات یعنی شهرک سازی در مناطق اشغالی کرانه باختری و بیت المقدس، همچنان به قوت خود باقی است، دولت انتصابی فیاض به تازگی مسئله اعلام استقلال یکجانبه فلسطین را مطرح کرده است.