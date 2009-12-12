اقدامات تروریستی در عراق نشانه دخالت کشورهای خارج از منطقه است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منامه، در این دیدار که عصر شنبه در حاشیه نشست امنیتی بحرین برگزار شد، منوچهر متکی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: بی ثباتی عراق خواسته کسانی است که پایداری عراق و حاکمیت قانون و خواست ملت این کشور را نمی خواهند.

وی افزود: عاملان حامیان این اقدامات مخالف تقویت دموکراسی و پیشرفت و سازندگی عراق هستند.

وزیر خارجه عراق تاکید کرد: عراق باید نقش سازنده خود را که شایسته تاریخ و ظرفیت های بزرگ این کشور است در روابط دوجانبه و فرایندهای منطقه ای ایفا کند.

وی ادامه داد: به همین منظور جمهوری اسلامی ایران همواره عراق را برای مشارکت در فرایندهای دوجانبه و چند جانبه مثل اکو دعوت کرده است و این از اهمیت جایگاه منطقه ای عراق حکایت دارد.

متکی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به برگزاری موفق انتخابات در ماه مارس سال آینده میلادی (اسفند سال جاری) ابراز امیدواری کرد و افزود: امیدواریم که این انتخابات دوران جدیدی از ثبات و تقویت امنیت در منطقه را زمینه سازی کند.

در ادامه این دیدار هوشیار زیباری وزی امور خارجه عراق گفت: مسئولان عراقی هم از حمایت صادقانه و برادرانه ایران سپاسگزارند.

وی نقش ایران را در تحولات منطقه بسیار مهم خواند ، به مشارکت تعداد زیادی از شرکتهای ایرانی در زمینه های مختلف بازسازی بویژه در انرژی ، نیرو و آب اشاره کرد و ادامه داد: کشورهای مختلفی مانند روسیه، مالزی و فرانسه هم برای مشارکت در پروژه های مشترک انرژی در عراق داوطلب شده اند.

وی با ارائه توضیحاتی درباره شرایط کنونی و الزامات بازسازی در عراق گفت: زمینه های فراوانی برای همکاری در پروژه های انرژی و ارتباطاتی وجود دارد و پروژه های مهمی بین دو کشور در این زمینه ها در حال اجراست.

زیباری در این دیدار از متکی برای سفر به عراق دعوت کرد.

متکی نیز در پایان 4 ماه آینده را ماههای مهمی برای برگزاری موفق انتخابات در عراق خواند و گفت: آرامش و مشارکت فعال و پرشور مردم عراق در این فرایند دموکراتیک می تواند مخالفان آرامش و امنیت عراق را مایوس کند.

وزیرامور خارجه ایران ادامه داد: من فکر می کنم باید در آستانه این انتخابات با تک تک کشورهای منطقه از جمله همسایگان عراق و6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس گفتگو شود.