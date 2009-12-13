آمریکا مدعی کشتن یک سرکرده القاعده در پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، یک سرکرده القاعده در حمله هواپیمای بدون سرنشین ارتش آمریکا در منطقه قبیله نشین پاکستان کشته شده است.

بر این اساس در عملیات مذکور "صالح السومالی" که به گفته مقامهای آمریکایی مسئول حملات تروریستی برون مرزی القاعده در افغانستان و پاکستان بوده کشته شده است. سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی آمریکا (سیا) نام السومالی را در فهرست 20 سرکرده تحت تعقیب القاعده در این منطقه قرار داده است.

این گزارش حاکی است که السومالی از جمله فرماندهان حملات تروریستی علیه نظامیان آمریکایی و اروپایی در افغانستان و پاکستان بوده و واشنگتن برای دستگیری وی جایزه نقدی در نظر گرفته است.

طبق این گزارش حمله آمریکا به این عضو ارشد القاعده در هشتم دسامبر در ایالت وزیرستان صورت گرفته و در آغاز گمان می‌رفته که فرد کشته شده "ابویحیی اللیبی" مهم‌ترین نظریه‌‌‌‌پرداز القاعده و فرد شماره سه این شبکه تروریستی بوده باشد.

مقامهای اسلام آباد روز جمعه خبر از شناسایی جسد "ابو یحیی اللیبی" از مقامهای ارشد القاعده توسط نیروهای امنیتی خود خبر داده بودند. با این حال پس از بحثهای فراوان، نام السومالی با استناد به خبر رسمی مقامهای آمریکایی اعلام شده است. خاطرنشان می شود که خبر کشته شدن السومالی، نه از سوی القاعده و نه از سوی منابع مستقل تایید نشده است.