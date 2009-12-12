کشته شدن 3 شبه نظامی در هلمند/ ترور یک مقام ضد طالبان در قندهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سه تن از شبه نظامیان طالبان که در حال کار گذاشتن یک بمب جاده ای در جنوب افغانستان بودند، در پی انفجار این بمب کشته شدند.

یک مقام محلی در ولایت هلمند با اعلام این مطلب گفت: این 3 شبه نظامی در حالیکه که یک مین جاده ای را در منطقه گرشک در این ولایت جنوبی کار می گذاشتند، قربانی انفجار آن شده اند.

تا کنون طالبان که اصلی ترین عامل انفجارهای تروریستی و انتحاری در افغانستان است، واکنشی در مورد این انفجار نشان نداده است. پیش از این نیز وقوع انفجارهای مشابهی در دیگر مناطق افغانستان جان دهها تن از شبه نظامیان را گرفته است.

خبر دیگر اینکه افراد مسلح ناشناس در حمله به یک مقام دولتی در ولایت قندهار وی را به قتل رساندند. به گفته یک مقام پلیس این ولایت "غلام سخی" از مقامهای دپارتمان مبارزه با تروریسم در حال خرید از بازار شهر قندهار مورد حمله تروریستها قرار گرفته و کشته شد.

اگر چه تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بعهده نگرفته با این حال گفته می شود که این حمله در ادامه اقدامات انتقام جویانه طالبان در واکنش به عملیاتهای اخیر کابل علیه مواضع این شبه نظامیان بوده است.