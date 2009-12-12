جایزه صلح برای کشتار ملتها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جمهوریت مصر امروز شنبه در مقاله ای با عنوان "جایزه صلح برای اوباما و کشتار برای ملتها" به اعطای جایزه صلح نوبل از سوی کمیته صلح در نروژ به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد و نوشت: مراسم اعطای جایزه صلح نوبل به اوباما تنها بعد از 9 روز از تصمیم وی برای ارسال 30 هزار نظامی بیشتر به جنگ افغانستان برگزار شد.

این روزنامه مصری درادامه با لحنی انتقاد آمیز تاکید کرد: درست است که نمی توانیم اوباما را برای وقوع انفجارها و اقدامات خشونت آمیز در عراق محاسبه و مورد مواخذه کنیم تنها از این حیث که این امور میراث بوش پسر است که در این کشور اشغالی به جای گذاره است و خود اوباما به دروغ یا راست وعده عقب نشینی نظامیان عراقی را در سال آتی داده است.

اما درعین حال می توانیم باراک اوباما را به عنوان کسی که به جایزه صلح نوبل رسیده است و حال آنکه آتش درگیری ها و خشونت ها را در پاکستان شعله ورتر کرده و می کند به گونه ای که نظامیان آمریکایی بر سر مردم بیگناه پاکستانی به بهانه رسیدن به رهبران القاعده بمب می افکنند، مورد محاسبه و مواخذه قرار دهیم.

این روزنامه عرب زبان درادامه تاکید می کند: صلح واقعی با قتل و کشتار و ویرانی علیه ملت ها به دست نمی آید اما در مقابل با عملی شدن شعارهای آزادی، عدالت و مساوات محقق می شود.

صلح واقعی با به کار بردن معیارهای دوگانه در سطح جهان رابطه ای ندارد و موسسات بین المللی مانند شورای امنیت هم نباید در خدمت اهداف و منافع آمریکا و همپیمانان آن و در راس آن رژیم صهیونیستی قرار بگیرند. بله تنها در این وضعیت می توان محقق شدن صلح واقعی را در جهان آروز نمود.

روزنامه جمهوریت در پایان با لحنی طعنه آمیز می نویسد: به اوباما به خاطر دستیابی به جایزه صلح نوبل تبریک می گویم و در مقابل به قربانیان جنگ وحشیانه در افغانستان، پاکستان، عراق و هر جایی از کره خاکی که رنگ و بوی صلح در آن نیست، تسلیت می گوییم.