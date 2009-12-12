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۲۱ آذر ۱۳۸۸، ۱۹:۴۸

با صدور بیانیه ای /

دانشگاه تهران خواستار حفظ حرمت دانشگاه شد

دانشگاه تهران خواستار حفظ حرمت دانشگاه شد

دانشگاه تهران با صدور بیانیه ای در پی نا آرامی های اخیر این دانشگاه با بیان این انتقاد که حماسه 16 آذر آنگونه که باید در تاریخ ثبت نشده است خواستار حفظ حرمت و قداست دانشگاه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه تهران پس از تحرکات چند روز گذشته این دانشگاه در بیانیه ای آورده است: "دانشگاه تهران سالروز 16 آذر، روز استکبارستیزی دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران در دوره سیاه رژیم ستمشاهی و روز دانشجو را گرامی داشته و اعلام می دارد این حماسه جاودانی دانشجویان فهیم که با تقدیم سه قربانی بزرگ علیه نقشه های شوم انگلیس و آمریکا همراه بوده در جامعه ما آنگونه که باید در تاریخ ثبت نگردیده و این واقعه به لحاظ ماهیت استکبارستیزی آن سرآغاز جنبش دانشجویی کشور است که باید زنده نگه داشته شود."

در ادامه این بیانیه آمده است: "دانشگاه تهران مهد این حماسه پرشکوه که مورد توجه همه جریانهای سیاسی است در پی حوادث هفته اخیر در صحن مقدس دانشگاه اعلام می دارد که هر اقدامی که شأن و منزلت دانشگاه و دانشگاهیان را مخدوش نماید محکوم نموده و مجدداً تاکید می نماید دانشگاه محل حضور دانشگاهیانی است که در جهت اعتلای علم و اخلاق و پژوهش گام برمی دارند و خواستار حفظ حرمت و قداست آن می باشند."

کد مطلب 999015

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