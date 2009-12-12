دانشگاه تهران خواستار حفظ حرمت دانشگاه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه تهران پس از تحرکات چند روز گذشته این دانشگاه در بیانیه ای آورده است: "دانشگاه تهران سالروز 16 آذر، روز استکبارستیزی دانشجویان مسلمان دانشگاه تهران در دوره سیاه رژیم ستمشاهی و روز دانشجو را گرامی داشته و اعلام می دارد این حماسه جاودانی دانشجویان فهیم که با تقدیم سه قربانی بزرگ علیه نقشه های شوم انگلیس و آمریکا همراه بوده در جامعه ما آنگونه که باید در تاریخ ثبت نگردیده و این واقعه به لحاظ ماهیت استکبارستیزی آن سرآغاز جنبش دانشجویی کشور است که باید زنده نگه داشته شود."

در ادامه این بیانیه آمده است: "دانشگاه تهران مهد این حماسه پرشکوه که مورد توجه همه جریانهای سیاسی است در پی حوادث هفته اخیر در صحن مقدس دانشگاه اعلام می دارد که هر اقدامی که شأن و منزلت دانشگاه و دانشگاهیان را مخدوش نماید محکوم نموده و مجدداً تاکید می نماید دانشگاه محل حضور دانشگاهیانی است که در جهت اعتلای علم و اخلاق و پژوهش گام برمی دارند و خواستار حفظ حرمت و قداست آن می باشند."